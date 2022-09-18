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Врач предупредила о смертельной опасности самолечения ангины

ангина Фото: pixabay
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, что заболевание опасно и способно вызвать тяжелые последствия. Поэтому самолечением при ангине заниматься специалист категорически не советует, сообщает Zakon.kz.

По мнению Павловой, лечиться нужно строго под контролем врача.

Как говорят в народе: "каждая пережитая ангина оставит рубец на сердце". Поэтому обратитесь к врачу, – посоветовала эксперт через Telegram.

В случае же, если у заболевшего нет возможности сразу обратиться к специалисту, эндокринолог советует полоскать горло раствором с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой. Павлова считает, что это единственное безопасное средство самолечения.

После полоскания можно рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи, – уточнила эндокринолог.

По ее словам, головная боль вместе с болью в горле может указывать на интоксикацию организма.

При головной боли эндокринолог посоветовала пить теплую воду с лимоном, и чем больше — тем лучше. Врач отметила, что если боль не проходит, нужно принять обезболивающее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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