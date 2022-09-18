Врач предупредила о смертельной опасности самолечения ангины
По мнению Павловой, лечиться нужно строго под контролем врача.
Как говорят в народе: "каждая пережитая ангина оставит рубец на сердце". Поэтому обратитесь к врачу, – посоветовала эксперт через Telegram.
В случае же, если у заболевшего нет возможности сразу обратиться к специалисту, эндокринолог советует полоскать горло раствором с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой. Павлова считает, что это единственное безопасное средство самолечения.
После полоскания можно рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи, – уточнила эндокринолог.
По ее словам, головная боль вместе с болью в горле может указывать на интоксикацию организма.
При головной боли эндокринолог посоветовала пить теплую воду с лимоном, и чем больше — тем лучше. Врач отметила, что если боль не проходит, нужно принять обезболивающее.
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