О надежном способе профилактики деменции рассказала врач

Российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова 8 мая рассказала, что тяжелая умственная работа может защитить от деменции, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Если вам регулярно приходится напрягать мозг – решать сложные задачи и креативить, то риск возникновения возрастных проблем с мышлением и памятью становится сильно ниже. Вывод сделан на основе исследования данных семи тысяч представителей 305 разных профессий из Норвегии. Добровольцы проходили опросы и тесты, по результатам которых у них выявляли (или не выявляли) когнитивные нарушения", – отметила врач.

По ее словам, самой стимулирующей мозг профессией признали преподавание.

"А вот однообразный ручной труд ученые отнесли к наименее когнитивно-требовательным работам – это, например, уборщики, курьеры, дорожные рабочие", – отметила Зухра Павлова.

По ее данным, легкое когнитивное расстройство нашли:

у 42% представителей профессий, при которых не приходится особо напрягать голову;

у 27% людей, занимавших более стимулирующие мозг должности.

При этом у представителей незамысловатых рабочих профессий риск развития легких когнитивных нарушений после 70 лет был на 66% выше, а слабоумия – на 31%.

"И здесь важно указать на роль образования. Более высокий его уровень обеспечивал около 60% всего защитного эффекта от деменции. Это еще одно напоминание о том, как важно постоянно учиться и узнавать новое. Даже если ваша работа не предполагает интеллектуальной нагрузки, всегда можно занять голову в свободное время, получив дополнительное образование, изучая иностранные языки или найдя достойное хобби", – заключила врач.

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