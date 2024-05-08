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О надежном способе профилактики деменции рассказала врач

О надежном способе профилактики деменции рассказала врач , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 23:41 Фото: pixabay
Российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова 8 мая рассказала, что тяжелая умственная работа может защитить от деменции, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Если вам регулярно приходится напрягать мозг – решать сложные задачи и креативить, то риск возникновения возрастных проблем с мышлением и памятью становится сильно ниже. Вывод сделан на основе исследования данных семи тысяч представителей 305 разных профессий из Норвегии. Добровольцы проходили опросы и тесты, по результатам которых у них выявляли (или не выявляли) когнитивные нарушения", – отметила врач.

По ее словам, самой стимулирующей мозг профессией признали преподавание.

"А вот однообразный ручной труд ученые отнесли к наименее когнитивно-требовательным работам – это, например, уборщики, курьеры, дорожные рабочие", – отметила Зухра Павлова.

По ее данным, легкое когнитивное расстройство нашли:

  • у 42% представителей профессий, при которых не приходится особо напрягать голову;
  • у 27% людей, занимавших более стимулирующие мозг должности.

При этом у представителей незамысловатых рабочих профессий риск развития легких когнитивных нарушений после 70 лет был на 66% выше, а слабоумия – на 31%.

"И здесь важно указать на роль образования. Более высокий его уровень обеспечивал около 60% всего защитного эффекта от деменции. Это еще одно напоминание о том, как важно постоянно учиться и узнавать новое. Даже если ваша работа не предполагает интеллектуальной нагрузки, всегда можно занять голову в свободное время, получив дополнительное образование, изучая иностранные языки или найдя достойное хобби", – заключила врач.

Ранее российский онколог Евгений Черемушкин предупредил о потенциальной опасности татуировок. По его мнению, они мешают своевременно выявить рак кожи в местах, где они нанесены. 

Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Здоровье
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