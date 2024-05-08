О надежном способе профилактики деменции рассказала врач
Фото: pixabay
Российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова 8 мая рассказала, что тяжелая умственная работа может защитить от деменции, сообщает Zakon.kz.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Если вам регулярно приходится напрягать мозг – решать сложные задачи и креативить, то риск возникновения возрастных проблем с мышлением и памятью становится сильно ниже. Вывод сделан на основе исследования данных семи тысяч представителей 305 разных профессий из Норвегии. Добровольцы проходили опросы и тесты, по результатам которых у них выявляли (или не выявляли) когнитивные нарушения", – отметила врач.
По ее словам, самой стимулирующей мозг профессией признали преподавание.
"А вот однообразный ручной труд ученые отнесли к наименее когнитивно-требовательным работам – это, например, уборщики, курьеры, дорожные рабочие", – отметила Зухра Павлова.
По ее данным, легкое когнитивное расстройство нашли:
- у 42% представителей профессий, при которых не приходится особо напрягать голову;
- у 27% людей, занимавших более стимулирующие мозг должности.
При этом у представителей незамысловатых рабочих профессий риск развития легких когнитивных нарушений после 70 лет был на 66% выше, а слабоумия – на 31%.
"И здесь важно указать на роль образования. Более высокий его уровень обеспечивал около 60% всего защитного эффекта от деменции. Это еще одно напоминание о том, как важно постоянно учиться и узнавать новое. Даже если ваша работа не предполагает интеллектуальной нагрузки, всегда можно занять голову в свободное время, получив дополнительное образование, изучая иностранные языки или найдя достойное хобби", – заключила врач.
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