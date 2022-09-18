Ситуация в Украине: Пугачева попросилась в "иноагенты", Германия отказалась в одиночку отправлять танки Киеву

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы "рулить всем миром", такую склонность имеют другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше.

Австралия не планирует ограничивать россиянам въезд в страну, заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее "иноагентом" вслед за Максимом Галкиным. Минюст РФ ранее посчитал, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины, и включил его в список "иноагентов".