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Ситуация в Украине: Пугачева попросилась в "иноагенты", Германия отказалась в одиночку отправлять танки Киеву

Украина Фото: pixabay
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о том, что Германия не планирует в одиночку отправлять Украине танки западного образца. Отметим, что Киев рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, сообщает Zakon.kz.

  • Россия и Китай не претендуют на то, чтобы "рулить всем миром", такую склонность имеют другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

  • Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше.

  • Австралия не планирует ограничивать россиянам въезд в страну, заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.

  • Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее "иноагентом" вслед за Максимом Галкиным. Минюст РФ ранее посчитал, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины, и включил его в список "иноагентов".

  • Никакого смысла в личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет, заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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