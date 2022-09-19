Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по Qazaq kuresi
Фото: Сафуан Муратбеков/пресс-служба МВД РК
Мировое первенство, в котором приняли участие спортсмены из 20 стран, проходило с 13 по 20 сентября в городе Констанца в Румынии, сообщает Zakon.kz.
Лейтенант полиции из области Абай Сафуан Муратбеков выступал за сборную Казахстана в весовой категории 74 кг и в финальном бою одолел румынского спортсмена.
Сафуан – мастер спорта международного класса по Qazaq kuresi, многократный чемпион Казахстана и Азии.
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