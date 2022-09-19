Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по Qazaq kuresi

Фото: Сафуан Муратбеков/пресс-служба МВД РК

Мировое первенство, в котором приняли участие спортсмены из 20 стран, проходило с 13 по 20 сентября в городе Констанца в Румынии, сообщает Zakon.kz.

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