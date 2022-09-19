Страны Балтии и Польша закрыли въезд российским туристам

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами, сообщает Zakon.kz.

Ограничение распространяется только на туристов. Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей, передает Deutsche Welle.

Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.