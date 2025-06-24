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Мир

Пять стран НАТО собираются создать в Европе "железный занавес" – СМИ

Деревья, линия, ветки, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 04:20 Фото: pixabay
Некоторые страны НАТО собираются заминировать территорию вдоль границ с Россией, чтобы возвести новый "железный занавес" в Европе. В числе этих государств Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом говорят последовательные решения стран выйти из Оттавской конвенции, которая предполагала запрет использования противопехотных мин.

Предварительно, территорию занавеса выделили от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши. Страны НАТО могут разместить миллионы мин в "тихих сосново-березовых лесах" на границах с РФ.

В кругах военных стратегов указанных государств уже идет обсуждение конкретных территорий, которые требуют минирования.

Экс-министр обороны Литвы, депутат сейма Лауринас Касчюнас рассказал о планах правительства использовать наземные мины в качестве элемента "целой системы" обороны, включая противотанковые заграждения, беспилотники и дальнобойное ударное оружие. Он также заявил, что Литва будет производить мины самостоятельно – их потребуется "сотни тысяч".

19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.

Финляндия сможет начать накапливать мины спустя 6 месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и ООН об отказе от соблюдения условий документа. В середине марта о таком же решении заявили Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Ранее стало известно, что три страны закрыли воздушное пространство на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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Аксинья Титова
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