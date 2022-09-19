АФМ выявило очередную финансовую пирамиду
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.
Следствием установлено, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано пять групп для сбора вкладчиков.
Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.
Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
14 сентября сообщалось, что в Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке Казахстана. По данным АФМ РК, пострадали более 100 человек.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ