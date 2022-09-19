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Противостояние лучших шахматисток Казахстана завершилось вничью на Гран-при

Шахматы Ничья Гран-При Фото: Instagram/drs_kz
В столице Казахстана стартовал женский Гран-при ФИДЕ с участием 12 ведущих шахматисток мира. В первом туре прошла встреча лидеров казахстанских женских шахмат Жансаи Абдумалик и Бибисары Асаубаевой, сообщает Zakon.kz.

Сильнейшие шахматистки Казахстана в стартовом туре сыграли вничью, набрав по 0,5 очков. И к данному часу занимают в турнирной таблице Women Grand Prix 2022 с 3-го по 10-е место, наряду еще с шестью участницами этих соревнований.

Шахматы Ничья Гран При

Фото: Instagram/bibisarachess

А по итогам стартового этапа в лидеры вышли две шахматистки — Александра Горячкина (Россия) и Элизабет Пэтц (Германия), у них по одному баллу.

По итогам этих состязаний набравшие наибольшее количество очков в серии WGP получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.

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Абдумалик Жансая Казахстан
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