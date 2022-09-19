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Появились подробности ДТП в Павлодарской области, где погибли дети

Появились подробности ДТП в Павлодарской области, где погибли дети Фото: polisia.kz
В Павлодарской области на трассе минивэн вылетел в кювет. В машине находились 11 человек. Все они родственники, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло 19 сентября около 00:20 на 59-м км автодороги Кызылорда – Павлодар, между селами Достык и Торткудук Аксуского региона.

31-летний водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. По данному факту проводится проверка. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

По информации полиции, в салоне автомашины находилось 11 пассажиров (шестеро детей и пятеро взрослых). Все они родственники.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2008 года рождения от полученных трав скончались на месте.

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы в больницу.

Три бригады скорой помощи были направлены на крупное ДТП.

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