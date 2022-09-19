Появились подробности ДТП в Павлодарской области, где погибли дети
Фото: polisia.kz
В Павлодарской области на трассе минивэн вылетел в кювет. В машине находились 11 человек. Все они родственники, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в полиции, ДТП произошло 19 сентября около 00:20 на 59-м км автодороги Кызылорда – Павлодар, между селами Достык и Торткудук Аксуского региона.
31-летний водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. По данному факту проводится проверка. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров
По информации полиции, в салоне автомашины находилось 11 пассажиров (шестеро детей и пятеро взрослых). Все они родственники.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2008 года рождения от полученных трав скончались на месте.
Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы в больницу.
Три бригады скорой помощи были направлены на крупное ДТП.
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