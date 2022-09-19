В Кыргызстане число пострадавших на границе выросло до 163 человек

Министерство здравоохранения Кыргызстана информировало, что на 09:00 19 сентября общее количество пострадавших, поступивших в больницы, составило 163 человека, сообщает Zakon.kz.

За ночь обратились за медицинской помощью в организации здравоохранения Баткенской области 19 пострадавших, из них 12 отправлены на амбулаторное лечение. В стационарах продолжают получать лечение 144 человека, на амбулаторное лечение отправлены 19 человек.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, компоненты крови, лекарства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве. Министерство здравоохранения Кыргызстана

Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 59 человек.

Министерство здравоохранения Таджикистана заявило, что по состоянию на 18 сентября 35 человек погибли, более 30 человек пострадали.

Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Кыргызстане объявили 19 сентября днем национального траура.

Глава Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода призвал объявить 20 сентября днем национального траура.