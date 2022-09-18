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В Кыргызстане 19 сентября объявили Днем национального траура

траур pixabay.com
Президент страны Садыр Жапаров подписал указ о том, что 19 сентября станет Днем национального траура по погибшим из-за конфликта с Таджикистаном, сообщает Zakon.kz.

В День национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустят государственные флаги Кыргызской Республики. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

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Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

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