В Кыргызстане 19 сентября объявили Днем национального траура
В День национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустят государственные флаги Кыргызской Республики. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.
16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.
Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.