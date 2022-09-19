Лучшие HR-практики внедряют для отбора судей в Казахстане

Высший судебный совет (ВСС) Казахстана при содействии Астанинского хаба государственной службы проводит работу по совершенствованию системы отбора судейских кадров путем внедрения в ее деятельность современных HR-технологий.

Значительное внимание уделяется повышению профессионализма членов Высшего судебного совета в части проведения интервью с кандидатами в судьи.

Проведенные индивидуальные обучающие тренинги с членами ВСС по наращиванию практических навыков проведения интервью по компетенциям позволят им объективно оценивать кандидатов на должности судей и будет способствовать отбору наиболее подготовленных кадров.

С целью определения уровня общественного доверия к системе отбора судейских кадров предусматривается проведение социологического опроса.

В соцопросе примут участие действующие судьи, судьи в отставке, а также выпускники Академии правосудия и представители юридической общественности по всей стране.

Для применения при отборе судей всего спектра HR-технологий разрабатывается новая система вербальных тестов, которые позволяют измерить уровень способностей кандидатов.

Ранее Высшим судебным советом был размещен видеоролик о порядке прохождения квалификационного экзамена на должность судьи.