Как становятся судьями в Казахстане?
Фото: Zakon.kz
Высший судебный совет Республики Казахстан опубликовал на ведомственном сайте видеоролик, рассказывающий об отборе на должность судьи.
В видеоролике можно узнать о порядке проведения экзамена и требованиях, предъявляемых к кандидатам на судейские должности.
Кроме того, на официальной странице в YouTube, Facebook и ведомственном сайте совета можно ознакомиться с иной информацией, касающейся кадровых вопросов судебной системы:
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCcfYwxVxyNuoZEY701ApGtw;
Facebook - https://www.facebook.com/vss.gov.kz;
Ранее Высший судебный совет РК публиковал новости о вновь назначенных судьях.
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