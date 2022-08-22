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Как становятся судьями в Казахстане?

Как становятся судьями в Казахстане? Фото: Zakon.kz
Высший судебный совет Республики Казахстан опубликовал на ведомственном сайте видеоролик, рассказывающий об отборе на должность судьи.

В видеоролике можно узнать о порядке проведения экзамена и требованиях, предъявляемых к кандидатам на судейские должности.

Кроме того, на официальной странице в YouTube, Facebook и ведомственном сайте совета можно ознакомиться с иной информацией, касающейся кадровых вопросов судебной системы:

Ранее Высший судебный совет РК публиковал новости о вновь назначенных судьях.

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