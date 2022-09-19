“Народный юрист”: реальные истории алматинцев и ответы на сложные вопросы
Организаторами широкомасштабной правовой акции “Народный юрист” выступили Агентство по противодействию коррупции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система “Параграф”, органы государственной власти, известные юристы и адвокаты.
Уникальный проект проводится в Казахстане с 2016 года и не имеет аналогов в мире. За это время в нем приняло участие более семи тысяч юристов и руководителей госорганов, бесплатную юридическую помощь получило свыше ста тысяч граждан.
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В южном мегаполисе “Народный юрист” прошел в Ледовом дворце ALMATY ARENA, где собралось более ста лучших юристов, специализирующихся по различным отраслям права – уголовному, гражданскому, земельному, жилищному, трудовому, банковскому, земельному, налоговому, семейно-брачному и многим другим.
Кроме адвокатов, прокуроров, следователей, полицейских, граждан принимали руководители государственных органов – акимы районов города, департаментов и управлений, в том числе правоохранительных и судебных органов, Антикора. Юристы давали консультацию, а госорганы – вели прием граждан.
Поток граждан, спешащих на акцию, не прерывался ни на минуту, они шли и шли. По предварительным данным, их количество достигло около пяти тысяч. Среди горожан, нуждающихся в помощи и консультации юристов, были и социально уязвимые слои населения – мамы многодетных семей, малоимущие, матери-одиночки, студенческая молодежь, люди с ограниченными возможностями, предприниматели.
Фото: Zakon.kz
Я как общественница наблюдала за ходом акции и, поскольку я сама тоже юрист, могу сказать, что Антикор сделал очень хороший формат приема населения по юридическим вопросам и одновременно по повышению правовой грамотности. Примечательно, что они также пригласили представителей НПО, которые вместе с Антикором ведут борьбу против коррупции. Так что я здесь не одна, здесь у меня много коллег, которые работают по этим важным для общества и населения направлениям. Член общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Айнур Сабитова
Вопросы были разные, касающиеся и творческой интеллигенции нашего города, и жилищных проблем, и здравоохранения и так далее. В ближайшее время на площадке Антикора пройдут встречи с социальными службами и будут обсуждены все проблемные вопросы по защите прав граждан, отметила Сабитова.
По ее мнению, учитывая востребованность и популярность такого рода мероприятий среди населения, они должны проходить не раз в год, а чаще. Само название “Народный юрист” говорит о том, что здесь действительно собрались лучшие юристы и руководители госорганов, которые хотят получить от горожан обратную связь. И они ее сегодня нашли, считает она.
Фото: Zakon.kz
Одна из нас дала мошеннице 2 млн 200 тыс. тенге, другая – 1 млн 900 тыс., третья – 2 млн 500 тыс. Мы подали заявление в полицию Жамбылского района Алматинской области. Насколько нам известно, в данный момент на злоумышленницу поступило более ста заявлений от пострадавших граждан. Она была в розыске 1,5 месяца и ее поймали в Нур-Султане. Мы пришли сюда проконсультироваться, как нам дальше быть, куда идти, что делать. Мы написали во все инстанции вплоть до МВД и Генпрокуратуры. Сейчас идет следствие. Мы хотим добиться справедливого законного расследования, чтобы наконец-то в Казахстане прикрыли финансовые пирамиды, очень много людей от них страдают. Про акцию “Народный юрист” мы узнали через телефон доверия Антикора 1424. Пострадавшие граждане Марина Сейдеева, Марзия Аскамбаева, Дина Адеева
– В этой акции я участвую с самого начала, – отметила адвокат Гульнара Жуаспаева. – Это очень нужное и полезное дело, очень много людей сюда приходят в поисках правды, справедливости и законности. Я защищаю права группы потерпевших от финансовых аферистов. Исходя из опыта своей 30-летней адвокатской деятельности, я объяснила им, что нужно делать. Надеюсь, они добьются справедливости. Профессиональные мошенники ничего на свое имя не регистрируют, ни недвижимость, ни автотранспорт. Будем надеяться, что их жертвам возместят нанесенный ущерб. Это не первые пострадавшие от рук финансовых мошенников, которые сегодня ко мне обратились. В течение двух часов с аналогичными проблемами ко мне пришло еще несколько человек. Очень много сейчас таких преступлений и очень много потерпевших. Эта криминальная ситуация напоминает мне лихие 1990-е годы, когда был разгул преступности.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Моя сестра мошенническими действиями оформила эту квартиру на себя, и мы сейчас обращаемся в госорганы и суд. На акции мы получили подробную консультацию, особенно большую благодарность хочется выразить в адрес судьи Алмалинского районного суда города Алматы, который очень хорошо нас проконсультировал, все объяснил. Жительница города Алматы Маргарита Ишанкова
На акции Маргариту Ишанкову и ее дочь проконсультировали и специалисты Департамента юстиции, к которым они обратились с жалобой на медиатора. “Также мы подошли к акиму Жетысуского района, у нас проблема в микрорайоне Айнабулак. Мы считаем, что “Народный юрист” – очень хорошее нужное мероприятие, юристы дают полную консультацию, и мы теперь знаем, в каком направлении нам двигаться дальше. Спасибо всем организаторам”, – выразила благодарность алматинка.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Второй вопрос у директора фирмы был касательно того, что она не хочет больше быть в этой должности, и она спрашивала у юриста, как это сделать законным путем. Потом подошла семейная пара, они хотели узаконить свой жилой дом, построенный на земельном участке, подаренном им сестрой. Юрист проконсультировала их, они были довольны и удовлетворены ее ответом.
Также ко мне подходила девушка по вопросам дарения, ей бабушка подарила квартиру, однако потом выяснилось, что собственником этой квартиры является ее дядя, который уже много лет назад уехал в Россию на ПМЖ, и она по этой причине не может распорядиться своим имуществом полноправно. Дядя с женой хотят получить свою долю в денежном выражении, хотя ни налоги, ни другие платежи не производили. Я ее проконсультировала, что нужно ей делать. И еще ко мне обращались с вопросом, как отменить исполнительную надпись. Всем дана максимально полная консультацияЮрист ForteBank Ольга Некрасова
Фото: Zakon.kz
– Одна из обратившихся женщин была у меня на консультации на одной из предыдущих акций “Народный юрист” и в этот раз пришла, чтобы сказать просто “спасибо”, и это было очень приятно, – отметил Андрей Ли. – В целом у граждан очень много вопросов к госорганам, и некоторые из них мы умудрились решить непосредственно во время акции. А так бы им пришлось писать жалобу в госорган и ждать ее рассмотрения. Но мы обошлись без этого, на месте решив накопившиеся вопросы.
Фото: Zakon.kz
– Это больная тема, по ней всегда много вопросов у женщин, – заметила преподаватель. – И данная акция – очень нужное дело, потому что не все могут позволить себе адвоката, найти грамотного специалиста и оплатить. Считаю, данный проект нужно и дальше продолжать, мы должны целенаправленно заниматься правовым всеобучем, погружать наше население, наших граждан в правовое поле, приучать их к тому, что есть не только права, но и обязанности. А добиться этого мы можем только путем повышения правовой грамотности.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz