“Народный юрист”: реальные истории алматинцев и ответы на сложные вопросы

В Алматы и во всех крупных городах и регионах Казахстана прошла уникальная бесплатная общенациональная акция “Народный юрист”, направленная на повышение правовой грамотности и оказание юридической помощи гражданам, сообщает Zakon.kz.

Организаторами широкомасштабной правовой акции “Народный юрист” выступили Агентство по противодействию коррупции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система “Параграф”, органы государственной власти, известные юристы и адвокаты.

Уникальный проект проводится в Казахстане с 2016 года и не имеет аналогов в мире. За это время в нем приняло участие более семи тысяч юристов и руководителей госорганов, бесплатную юридическую помощь получило свыше ста тысяч граждан.

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В южном мегаполисе “Народный юрист” прошел в Ледовом дворце ALMATY ARENA, где собралось более ста лучших юристов, специализирующихся по различным отраслям права – уголовному, гражданскому, земельному, жилищному, трудовому, банковскому, земельному, налоговому, семейно-брачному и многим другим.

Кроме адвокатов, прокуроров, следователей, полицейских, граждан принимали руководители государственных органов – акимы районов города, департаментов и управлений, в том числе правоохранительных и судебных органов, Антикора. Юристы давали консультацию, а госорганы – вели прием граждан.

Поток граждан, спешащих на акцию, не прерывался ни на минуту, они шли и шли. По предварительным данным, их количество достигло около пяти тысяч. Среди горожан, нуждающихся в помощи и консультации юристов, были и социально уязвимые слои населения – мамы многодетных семей, малоимущие, матери-одиночки, студенческая молодежь, люди с ограниченными возможностями, предприниматели.

Фото: Zakon.kz

– Сегодня проведено грандиозное событие, на акцию пришло очень много горожан с самыми разными проблемами, вопросами и настроением, и они нашли обратную связь, – говорит член общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Айнур Сабитова. – И сегодня видно, что концепция "Слышащего государства" действительно сработала. Руководство Антикора по городу Алматы было здесь с самого начала и до конца, руководитель ведомства и его заместители лично отвечали на вопросы и обращения граждан.

Я как общественница наблюдала за ходом акции и, поскольку я сама тоже юрист, могу сказать, что Антикор сделал очень хороший формат приема населения по юридическим вопросам и одновременно по повышению правовой грамотности. Примечательно, что они также пригласили представителей НПО, которые вместе с Антикором ведут борьбу против коррупции. Так что я здесь не одна, здесь у меня много коллег, которые работают по этим важным для общества и населения направлениям. Член общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Айнур Сабитова

Вопросы были разные, касающиеся и творческой интеллигенции нашего города, и жилищных проблем, и здравоохранения и так далее. В ближайшее время на площадке Антикора пройдут встречи с социальными службами и будут обсуждены все проблемные вопросы по защите прав граждан, отметила Сабитова.

По ее мнению, учитывая востребованность и популярность такого рода мероприятий среди населения, они должны проходить не раз в год, а чаще. Само название “Народный юрист” говорит о том, что здесь действительно собрались лучшие юристы и руководители госорганов, которые хотят получить от горожан обратную связь. И они ее сегодня нашли, считает она.

Фото: Zakon.kz

– Мы пришли на этот форум, чтобы получить полную консультацию по факту мошенничества, связанного с финансовой пирамидой, в сети которой мы попались, – рассказывают пострадавшие граждане Марина Сейдеева, Марзия Аскамбаева, Дина Адеева. – Это, как мы поняли, организованная преступая группа, но мы там знаем только одно имя, женщину по имени С.А., уроженку села Узунагаш Жамбылского района Алматинской области. Она втерлась в доверие граждан и через мобильное приложение оформляла товарные кредиты и обналичивала деньги. При этом обещала, что отдаст нам деньги, но собрала крупную сумму и скрылась. Как потом мы узнали, она была в сговоре с индивидуальными предпринимателями. Всего от нее пострадали 35 ИП. Среди них, оказывается, были не только из Алматинской области, но и из Жамбылской, Туркестанской, Жетысуской, Акмолинской. Получается, она их всех обманула.

Одна из нас дала мошеннице 2 млн 200 тыс. тенге, другая – 1 млн 900 тыс., третья – 2 млн 500 тыс. Мы подали заявление в полицию Жамбылского района Алматинской области. Насколько нам известно, в данный момент на злоумышленницу поступило более ста заявлений от пострадавших граждан. Она была в розыске 1,5 месяца и ее поймали в Нур-Султане. Мы пришли сюда проконсультироваться, как нам дальше быть, куда идти, что делать. Мы написали во все инстанции вплоть до МВД и Генпрокуратуры. Сейчас идет следствие. Мы хотим добиться справедливого законного расследования, чтобы наконец-то в Казахстане прикрыли финансовые пирамиды, очень много людей от них страдают. Про акцию “Народный юрист” мы узнали через телефон доверия Антикора 1424. Пострадавшие граждане Марина Сейдеева, Марзия Аскамбаева, Дина Адеева

– В этой акции я участвую с самого начала, – отметила адвокат Гульнара Жуаспаева. – Это очень нужное и полезное дело, очень много людей сюда приходят в поисках правды, справедливости и законности. Я защищаю права группы потерпевших от финансовых аферистов. Исходя из опыта своей 30-летней адвокатской деятельности, я объяснила им, что нужно делать. Надеюсь, они добьются справедливости. Профессиональные мошенники ничего на свое имя не регистрируют, ни недвижимость, ни автотранспорт. Будем надеяться, что их жертвам возместят нанесенный ущерб. Это не первые пострадавшие от рук финансовых мошенников, которые сегодня ко мне обратились. В течение двух часов с аналогичными проблемами ко мне пришло еще несколько человек. Очень много сейчас таких преступлений и очень много потерпевших. Эта криминальная ситуация напоминает мне лихие 1990-е годы, когда был разгул преступности.

Фото: Zakon.kz

– Сегодня к нам обращались в основном по вопросам, связанным с расследованием тех или иных уголовных дел, среди них были и сами участники уголовного процесса, и просто граждане, которые интересовались порядком обращения в правоохранительные органы, сроками рассмотрения и регистрации жалоб и обращений, – рассказали сотрудники полиции. – Некоторые подходили по конкретным делам, которые находятся в районных подразделениях полиции, где они являются потерпевшими. Были вопросы касательно полноты расследования уголовных дел, на которые руководством полиции даны исчерпывающие ответы. Какие именно дела, пока не можем сказать в интересах следствия. Руководители с заявителями обменялись контактами и у них далее будут приемы по личным вопросам на базе управлений полиции, чтобы более детально разобраться с правовыми проблемами граждан.

Фото: Zakon.kz

Алматинка Маргарита Ишанкова пришла на акцию с дочкой, чтобы проконсультироваться по поводу своей кооперативной квартиры, которая досталась им по наследству.

Моя сестра мошенническими действиями оформила эту квартиру на себя, и мы сейчас обращаемся в госорганы и суд. На акции мы получили подробную консультацию, особенно большую благодарность хочется выразить в адрес судьи Алмалинского районного суда города Алматы, который очень хорошо нас проконсультировал, все объяснил. Жительница города Алматы Маргарита Ишанкова

На акции Маргариту Ишанкову и ее дочь проконсультировали и специалисты Департамента юстиции, к которым они обратились с жалобой на медиатора. “Также мы подошли к акиму Жетысуского района, у нас проблема в микрорайоне Айнабулак. Мы считаем, что “Народный юрист” – очень хорошее нужное мероприятие, юристы дают полную консультацию, и мы теперь знаем, в каком направлении нам двигаться дальше. Спасибо всем организаторам”, – выразила благодарность алматинка.

Фото: Zakon.kz

Адвокат Олег Чернов проконсультировал 18 человек, в большей части по вопросам, связанным с мошенничеством и гражданско-правовыми отношениями. “Я сейчас не буду говорить, какие конкретно дела, так как эти люди изъявили желание и дальше со мной работать. Мы обменялись контактами, и они придут ко мне в последующем в рабочие дни”, – прокомментировал адвокат.

Фото: Zakon.kz

– Я представляю банковские споры, исполнительное производство и все, что с этим связано, – говорит юрист одного из банков Ольга Некрасова. – Так, ко мне подошла одна девушка, она является директором ТОО, ее в свое время ввели в заблуждение, назначив руководителем, и сейчас банк взыскал с этого предприятия очень большую сумму задолженности. Наложили на директора запреты на выезд и так далее. Исполнительное производство возвращено взыскателю, однако обеспечительные меры до сих пор числятся на ней. Я объяснила ей, как их отменить, хотя, когда исполнительное производство возвращается, они должны были автоматически сняться.

Второй вопрос у директора фирмы был касательно того, что она не хочет больше быть в этой должности, и она спрашивала у юриста, как это сделать законным путем. Потом подошла семейная пара, они хотели узаконить свой жилой дом, построенный на земельном участке, подаренном им сестрой. Юрист проконсультировала их, они были довольны и удовлетворены ее ответом.

Также ко мне подходила девушка по вопросам дарения, ей бабушка подарила квартиру, однако потом выяснилось, что собственником этой квартиры является ее дядя, который уже много лет назад уехал в Россию на ПМЖ, и она по этой причине не может распорядиться своим имуществом полноправно. Дядя с женой хотят получить свою долю в денежном выражении, хотя ни налоги, ни другие платежи не производили. Я ее проконсультировала, что нужно ей делать. И еще ко мне обращались с вопросом, как отменить исполнительную надпись. Всем дана максимально полная консультация Юрист ForteBank Ольга Некрасова

Фото: Zakon.kz

По словам юриста частной адвокатской конторы Андрея Ли, к ним в основном обращались граждане по банковскому спору, по обжалованию бездействия госорганов и трудовым спорам.

– Одна из обратившихся женщин была у меня на консультации на одной из предыдущих акций “Народный юрист” и в этот раз пришла, чтобы сказать просто “спасибо”, и это было очень приятно, – отметил Андрей Ли. – В целом у граждан очень много вопросов к госорганам, и некоторые из них мы умудрились решить непосредственно во время акции. А так бы им пришлось писать жалобу в госорган и ждать ее рассмотрения. Но мы обошлись без этого, на месте решив накопившиеся вопросы.

Фото: Zakon.kz

Доцент кафедры международного права КазНУ им. аль-Фараби Наталья Гилева консультировала граждан по трудовому праву. В основном к ней обращались касательно сокращения и расторжения трудового договора, по декретным отпускам, пособиям по беременности и родам.

– Это больная тема, по ней всегда много вопросов у женщин, – заметила преподаватель. – И данная акция – очень нужное дело, потому что не все могут позволить себе адвоката, найти грамотного специалиста и оплатить. Считаю, данный проект нужно и дальше продолжать, мы должны целенаправленно заниматься правовым всеобучем, погружать наше население, наших граждан в правовое поле, приучать их к тому, что есть не только права, но и обязанности. А добиться этого мы можем только путем повышения правовой грамотности.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В общей сложности в ходе всенародной социально значимой акции “Народный юрист – 2022" правовую помощь получили десятки тысяч казахстанцев.