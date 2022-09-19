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Риск не стоит экономии: чем опасен контрафакт

табак Казахстан контрафакт Фото: freepik
Рост цен и высокие акцизы толкают потребителей к выбору самых вредных форм табачных изделий. От контрафактного товара страдают государства, недополучая налогов, но не меньше негатива и потенциальных рисков он несет потребителям.

Любой контрафактный товар потенциально небезопасен. Подробнее об этом рассказала председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.

Проблема контрафакта в РК обострилась на фоне роста цен. Сейчас в сети популярно видео, на котором молодой человек, житель Алматы, совершенно свободно покупает контрафактные сигареты. Почему же это происходит и чем опасно для потребителя?

Основное преимущество контрафактного товара – это низкая цена, она обусловлена не только уходом от налогов, но и низким качеством и несоблюдением стандартов. На фоне роста цен, в том числе на многие товары первой необходимости, актуальность именно низкой цены для потребителя повысилась. Иногда осознанно в ущерб качеству отдается предпочтение поддельной продукции, что не безопасно. И, конечно же, с контрафактом нужно бороться, но у нас государство в этом отношении бездействует. Подделки продаются свободно, а госорганы, к сожалению, не предпринимают никаких адекватных усилий для борьбы с ними. Хотя наша лига не раз поднимала этот вопрос и мы говорим и пишем о проблеме контрафактной продукции.Светлана Романовская

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Светлана Романовская, фото из личного архива

По ее словам, часто люди покупают контрафактный товар, будь то сигареты или другая продукция, не зная о том, что он контрафактный. Если при употреблении данного товара будут негативные последствия, то спросить потребителю будет не с кого. Ведь товар был произведен непонятно где и официально он вообще не был ввезен в страну, соответственно, конечный производитель неизвестен. В случае с табачной и алкогольной продукцией это может быть вдвойне опасно.

Почему же это происходит? В первую очередь, это вопрос цены. Контрафакт стоит дешевле, с такой продукции не платятся никакие налоги и другие пошлины. К примеру, при производстве табачной или алкогольной продукции официально платят акцизы и другие налоги, тем самым делая отчисления в государственную казну. Потребитель при этом получает товар, произведенный в соответствии с санитарными нормами. Рост цен на табачные изделия зависит от ставок акцизов, а резкое повышение акциза только на определенный вид табачного изделия ставит потребителей в неравное положение. Тем не менее в июне отдельные депутаты инициировали законопроект о поднятии акцизов на системы нагревания табака, вред от которых меньше, чем от традиционных сигарет, – отмечает Романовская.

В Национальной лиге потребителей считают, что при подготовке законопроекта не учитывались интересы потребителей, так как акциз будет включен в конечную цену продукта, что повлияет на покупательский выбор. Вероятно, вместо предпочтения продукции со сниженным вредом, покупатель вернется к курению, самой вредной форме потребления никотина.

Различия акцизов по степени вреда должны служить интересам здравоохранения и работать на пользу продвижения принципов концепции снижения вреда. В интересах страны и курильщиков, чтобы заболеваний, связанных с курением, стало меньше. Альтернативы должны быть более доступными, чем сигареты. По этой причине все больше стран практикуют дифференцированный подход к налогообложению товаров, которые наносят меньший вред здоровью или окружающей среде.

Лига выступает против поднятия в Казахстане акцизов на нагреваемый табак с 29 до 70% от акцизов на сигареты. Мы ориентируемся на международный опыт, например, в странах ЕС в среднем акцизные ставки на нагреваемый табак составляют 28% от ставок на сигареты, чтобы оба продукта оставались в одной ценовой категории и у потребителей был равный доступ к этим продуктам. А также ориентируемся на интересы потребителей, которых мы представляем. Повышая акциз только на нагреваемый табак, потребителя по сути лишают выбора, делая выбор за него.Светлана Романовская

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