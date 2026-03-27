Жене Шавката Рахмонова вынесли приговор

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор Гулайым Рахмоновой по факту нарушения правил дорожного движения (ПДД), повлекшего по неосторожности смерть двух человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда 27 марта 2026 года рассказали суть дела.

"27 июля 2025 года около 8:30 часов Рахмонова управляла автомашиной Toyota Land Cruiser на трассе Алматы – Екатеринбург в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии, нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате два пассажира (подруга и сестра подсудимой) скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больницу", – говорится в сообщении.

Вина Рахмоновой доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить ей 5 лет лишения свободы с лишением права управления автотранспортными средствами до 7 лет, с предоставлением отсрочки исполнения наказания сроком на 5 лет.

Потерпевшие стороны подсудимую простили. Сама она вину не признала.

"У подсудимой имеется четверо детей в возрасте от 2-х до 9-ти лет. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей, отягчающие обстоятельства не установлены. Приговором суда Рахмонова признана виновной по ч. 4 ст. 345 УК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет. Исполнение наказания отсрочено на 5 лет", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным из соцсетей, Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.

6 августа в полиции Жамбылской области сообщили, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.

Ранее Гулайым Рахмонова заявила о разводе с Шавкатом и обвинила его в том, что он отказался от детей.