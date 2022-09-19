Тело пропавшей девушки нашли около реки в Алматы

В Алматы тело пропавшей Виктории Солдатовой нашли около реки в горах, сообщает Zakon.kz.

18 сентября в полицию поступило заявление от девушки, которая сообщила об исчезновении своей сестры.

По ее словам, 17 сентября около 10:00 ее сестра вышла из дома и не вернулась.

При этом, как она уточнила, Виктория в разговоре со своим парнем сказала о планах поехать в горы, а чуть позже написала ему, что ее укусил паук.

В ходе поисковых мероприятий вдоль реки в горной местности обнаружено тело пропавшей девушки без внешних признаков насильственной смерти. Пресс-служба ДП Алматы

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел и руководства ДП Алматы.