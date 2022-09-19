В одной из средних школ Акмолинской области проходит капитальный ремонт

Фото: Отдела образования района имени Биржан Сал

В поселке Енбекшильдерского района имени Биржан Сал идет капремонт школы. Общая стоимость проекта составляет более 283 млн тенге. По информации руководителя отдела образования Аккенже Акшаловой, финансирование проекта разделено на три года.

Средства выделены из областного бюджета. В текущем году были проведены наружные виды работ. Были отремонтированы фасад, входная группа, кровля, ограждение. Также полностью благоустроена территория школы. К отопительному сезону объект уже готов, отопление полностью обновлено, также система вентиляции приведена в порядок. Кроме этого, во всех кабинетах установлены новые пластиковые окна, – поделилась Аккенже Толеубаевна. В последующих годах планируются внутренние виды работ. Это замена дверей, пола, проведение электроосвещения, пожарной сигнализации, компьютерных сетей, видеонаблюдения, локальной сети, телефонизация и внутренняя отделка. Капитальный ремонт, произведенный в Енбекшильдерской средней школе, проводится удовлетворительно. Ремонт произведен согласно проектно-сметной документации. Для образовательного процесса созданы все условия. Качеством работы учащиеся и родители довольны. В классах светло, тепло и уютно. При приеме работы комиссией была дана положительная оценка, – подытожило руководство отдела образования. Сельчане разделяют радость вместе с коллективом школы. Это событие стало радостным и для учащихся. В новый учебный год наши дети пошли в теплую, светлую и уютную школу. Очень приятно видеть свежий облик родной школы. Положительные изменения начинаются прямо с момента входа на территорию. Работы по усовершенствованию будут продолжаться, надеемся, что наша школа станет еще красивей и уютней, – пожелала одна из родительниц, жительница района имени Биржан Сал Айнагуль Хамитова. Читайте также Аким Алматы прокомментировал вопрос бесплатного школьного питания "Көкөніс" или "Көгөніс"? Эксперты ответили на обвинение об ошибке в тетради Дети с окраины Шымкента ходят в школу за 5 километров

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