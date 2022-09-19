В Алматинской области муж пациентки сломал руку фельдшеру скорой помощи
Фото: Zakon.kz
С января по август 2022 года в Алматинской области произошло восемь нападений на сотрудников скорой помощи. В управлении здравоохранения области рассказали Zakon.kz, что нападений из года в год становится все больше.
К примеру, по данным врачей, пациенты или их родственники угрожали медработникам холодным и огнестрельным оружием, требуя сделать наркотические препараты.
В другой раз родные пациента повредили автотранспорт скорой помощи, сломав боковую дверь.
Также зафиксирован случай, когда пьяный пациент препятствовал оказанию первой помощи, выражаясь нецензурной бранью, а также, используя подручные средства, разбил лобовое стекло санитарного авто.
Еще был случай, когда родственник пациентки на вызове напал на фельдшера, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Муж еще одной пациентки избил фельдшера. Сотрудник получил перелом лучевой кости. И таких случаев становится больше. Необходимо отметить, что среди фельдшеров есть и молодые хрупкие девушки, которые не могут оказать физическое сопротивление при нападениях.Юлия Эккель, замдиректора по лечебной работе станции скорой и неотложной помощи Алматинской области
По ее словам, с каждым разом число нападений увеличивается.
Если фельдшер ведет себя или действует не так, как ожидает пациент или его родственник, то часто возникает агрессия.Юлия Эккель
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