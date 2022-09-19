Аэропорт Астаны задумал создать аэротрополис к 2035 году

В международном аэропорту презентовали концепцию развития до 2035 года. С планом развития столичной воздушной гавани ознакомил первый заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин, cообщает Zakon.kz.

В столичной гавани планируется создать центр мультимодальных грузовых перевозок и обслуживания е-commerce, а также зону свободной торговли.

Ожидается, что аэропорт станет многофункциональным предприятием, основным конкурентным преимуществом которого будут колоссальные транспортные возможности.

По словам Хамзина, к 2035 году запланировано создание аэротрополиса — города, инфраструктура, и экономика которого сосредоточены в аэропорту, — как в аэропортах Атланты, Нью-Йорка, Франкфурта, Амстердама и Сингапура. Кроме того, столичный аэропорт нацелен к 2030 году стать ведущим пассажирским и грузовым аэрохабом региона стран СНГ и Центральной Азии.

На первом этапе по объему пассажиропотока и количеству выполняемых рейсов мы планируем сделать аэропорт главными воротами страны. Далее запустим мультимодальный транзитный центр и создадим зону свободной торговли по примеру специальных экономических зон в аэропортах ОАЭ. Через 10-15 лет на территории аэропорта будет размещен аэропорт-сити. Мастер-план будет включен в генеральный план развития нашей столицы. Первый заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин

Также запланировано строительство ангаров и расширение кейтерингового центра. При этом большое внимание будет уделено развитию учебного центра подготовки квалифицированного авиационного персонала, а также повышению уровня сервиса для авиакомпаний и пассажиров.

Одно из основных направлений стратегий развития аэропорта – грузовые авиаперевозки. Как отмечают представители международного аэропорта, после "коронакризиса" снизилось количество рейсов, соответственно доходы аэропорта упали.

В целях сохранения финансовой устойчивости была пересмотрена стратегия и предприняты меры по развитию других видов доходов.

После резкого падения пассажирских перевозок международный аэропорт переориентировался на транзитные грузоперевозки. В результате аэропорту удалось привлечь большой объем регулярных транзитных рейсов на большегрузных воздушных судах с целью дозаправки. Уникальная система заправки воздушных судов сокращает трату времени на предполетные процедуры и позволяет ускоренно обслуживать авиакомпании.

Сейчас международный аэропорт обслуживает более 3 тыс. грузовых транзитных рейсов в год, тогда как до начала пандемии цифра не достигала даже 50 рейсов. В свою очередь, географическое расположение аэропорта снижает расходы грузовых авиакомпаний при перелетах из Китая в Европу, а предложенные конкурентоспособные цены на наземное обслуживание и авиатопливо послужили дополнительным стимулом для привлечения транзитных рейсов из других аэропортов и стран.

В целом аэропорт ведет постоянную работу по открытию и возобновлению рейсов. Так, на сегодня возобновлены рейсы по 15 международным направлениям, открыты рейсы по восьми новым направлениям.