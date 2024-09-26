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Ремонт в аэропорту Астаны завершили досрочно

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 14:20 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" объявила о досрочном завершении ремонта взлетно-посадочной полосы столичной воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы, которые начались 1 мая 2024 года, были завершены досрочно. Хотя ранее планировалось, что они продлятся до 24 декабря.

В ходе проведенных работ было заменено асфальтобетонное покрытие на главной трассе, а также асфальтобетонное покрытие на взлетно-посадочной полосе.

"Аэропорт возобновит работу на взлетно-посадочной полосе в обычном режиме с 5 октября 2024 года в 01:00 UTC. Во время ремонтных работ аэродром был закрыт для приема и выпуска самолетов с 22:00 до 06:00 каждую ночь", – отметили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

Оставшиеся мелкие работы, выполненные подрядчиком, не повлияют на регулярность полетов. 

6 мая пресс-служба столичного аэропорта опровергла появившуюся в СМИ информацию о срыве капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

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