Вниманию потребителей финансовых услуг: какие новые легенды придумывают мошенники

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, какие сомнительные схемы сегодня распространены, как распознать мошенничество и по каким признакам можно выявить финансовую пирамиду.

Мошенники представляются сотрудниками финрегулятора!

Злоумышленники используют любую информацию в своих корыстных целях, для этого они постоянно мониторят новости в СМИ и социальных сетях. Мошенники осведомлены и о деятельности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Теперь они начали обзванивать граждан якобы от лица финансового регулятора. Схема обкатанная – запугать, заставить сообщить личные и платежные данные либо перевести средства на их счет.

Читательница сайта fingramota.kz поделилась случаем, который произошел с ней: "Мне позвонили и сказали, что звонят из финансового регулятора РК, из АРРФР. Это могут быть мошенники? Звонящий представился как Максим Фролов, я до этого потеряла много денег, доверившись мошенникам, и осталась с кредитами. Этот человек сказал, что АРРФР расследует мое дело и поступило много аналогичных жалоб... Потом он начал мне писать на WhatsApp. Он потребовал, чтобы я ему скинула все чеки, которые отправляла мошенникам". Как выяснилось, злоумышленник угрозами пытался получить запрашиваемую информацию.

Сотрудники агентства отреагировали моментально, подтвердив, что это финансовые мошенники, и посоветовали прекратить переписку и любое другое взаимодействие с ними.

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Внимание! Сотрудники Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка не обзванивают граждан с целью предоставления личных и платежных данных или перевода денег на якобы безопасные счета!

Вы можете обратиться в агентство напрямую, чтобы перепроверить информацию, поступившую якобы от лица финансового регулятора, через:

call-центр по номеру 1459;

мобильное приложение Fingramota Online;

сервис "Онлайн-консультант" сайта fingramota.kz.

Совет: не доверяйте незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Мошенники под разными предлогами пытаются завладеть конфиденциальной информацией о вас и вашей платежной карточке, чтобы получить доступ к банковским счетам. Если вы им поверили, сообщили секретные сведения, то незамедлительно обратитесь в отделение департамента полиции в вашем регионе!

Повышайте свой уровень осведомленности о способах мошенничества. Каждую неделю на медиапортале по финансовой грамотности населения www.fingramota.kz в разделе "Осторожно, мошенники", а также в социальных сетях агентства публикуются материалы по теме противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам и даются подробные рекомендации, как распознать обман, что делать и куда обращаться, если пользователи столкнулись с финансовыми аферистами.

Мошенники предлагают заработать на ссылках!

Нажмите на ссылку, чтобы заработать 2 тыс. тенге, получите вознаграждение в размере 100 тенге за каждого нового участника. Как только накопится 6 тыс. тенге, вы сможете легко вывести свои деньги. Мошенники призывают "заработать" быстро и без особого труда, активно распространяя такую рекламу в социальных сетях.

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На деле это онлайн-пирамида, рассчитанная на доверчивых пользователей – школьников, студентов, которые верят в чудо и не прочь попытать удачу, даже если расстанутся с небольшой суммой в 2 тыс. тенге. Вывести деньги из этой схемы не получится, ни свои, ни заработанное вознаграждение, к тому же пользователи оставляют на мошенническом сайте конфиденциальную финансовую информацию, таким образом передавая ее киберпреступникам.

Когда поток новых участников иссякнет, пирамида рухнет. В итоге пользователи останутся ни с чем, а в будущем на них начнутся массированные мошеннические атаки, поскольку они и их данные "засветились" в подобных сомнительных проектах.

Будьте осторожны, если вас вовлекают в финансовую пирамиду! Распознать ее можно по следующим признакам:

предлагают внести вступительный взнос;

гарантируют высокую доходность, легкий и быстрый заработок;

активно привлекают новых участников через рекламную кампанию в интернете, в том числе в социальных сетях;

обещают вознаграждение за привлечение других участников;

отсутствует конкретная информация о финансовом положении компании;

отсутствует лицензия на привлечение денежных вкладов населения или лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Совет: ознакомьтесь с признаками финансовых пирамид, тщательно их изучите и постарайтесь запомнить основные! В 2021 году агентством утвержден перечень признаков финансовых пирамид, содержащий 39 критериев недобросовестной практики поведения. На постоянной основе агентством ведется и актуализируется список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности. В настоящее время список включает 154 субъекта, деятельность которых находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Данная информация опубликована на интернет-ресурсе финрегулятора и сайте fingramota.kz.

Мошенники продолжают использовать опросники!

Злоумышленники предлагают разбогатеть легко и быстро – буквально за пару минут. Они рекламируют в социальных сетях платные опросники от лица известных банков второго уровня, крупных добывающих компаний и иных организаций.

К примеру, в Facebook "гуляет" реклама якобы от Halyk Bank, который выплачивает почти полмиллиона тенге пользователям, прошедшим "официальный" тест.

В рекламной картинке используется цветовая гамма данного банка, но аккаунт, который постит рекламу, и сайт, указанный для прохождения опроса, явно фейковые.

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Совет: всегда внимательно проверяйте, кто публикует новость, которая вас заинтересовала, не переходите по сомнительным ссылкам и не публикуйте секретные сведения о себе на фишинговых сайтах! Этой информацией могут легко воспользоваться финансовые мошенники.

Что делать, если вы все же передали злоумышленникам нужную информацию и даже перечислили им деньги за снятие своего заработка после прохождения опроса? Срочно обратитесь в свой банк и сообщите об инциденте, заблокируйте свою карточку, поменяйте пароли в мобильном банковском приложении и напишите заявление в правоохранительные органы.

Будьте бдительны и не позволяйте никому себя обмануть!