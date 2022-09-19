Активы на сумму свыше 523 млрд тенге вернули Казахстану

Казахстану возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге. Об этом заявили на очередном заседании рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.

В этой связи, как уточнили в надзорном органе, комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.

Кроме того, для обеспечения открытости и оперативного информирования населения о результатах работы запускается веб-сайт комиссии.

На сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно: