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Активы на сумму свыше 523 млрд тенге вернули Казахстану

активы возврат Генпрокуратура Казахстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстану возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге. Об этом заявили на очередном заседании рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.

В этой связи, как уточнили в надзорном органе, комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.

Кроме того, для обеспечения открытости и оперативного информирования населения о результатах работы запускается веб-сайт комиссии.

На сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно:

  • порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций – 173 млн долларов;

  • по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тыс. га земли на сумму свыше 5 млрд тенге;

  • более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.

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Анастасия Московчук
Генеральная прокуратура Казахстан
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