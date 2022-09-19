Активы на сумму свыше 523 млрд тенге вернули Казахстану
Согласно данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.
В этой связи, как уточнили в надзорном органе, комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.
Кроме того, для обеспечения открытости и оперативного информирования населения о результатах работы запускается веб-сайт комиссии.
На сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно:
порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций – 173 млн долларов;
по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тыс. га земли на сумму свыше 5 млрд тенге;
более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.