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С какими министерствами чаще всего спорят казахстанцы

суд Фото: Zakon.kz
Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК рассказал, с какими министерствами чаще всего спорят в судах казахстанцы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мусин привел так называемый антирейтинг вопросов, по которым судятся казахстанцы.

Опираясь на собственный опыт судейской работы, скажу, что примерно третья часть исков, которые подаются в административные суды и которые удовлетворяются – это иски против действий судебных исполнителей. Это примерно 30%. Дальше идут госорганы. Есть среди них и земельные вопросы, есть и решения местных исполнительных органов, разнообразная палитра, большая. Министр юстиции РК Канат Мусин

Министр пообещал предоставить подробную аналитическую информацию по госорганам.

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