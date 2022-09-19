С какими министерствами чаще всего спорят казахстанцы

Фото: Zakon.kz

Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК рассказал, с какими министерствами чаще всего спорят в судах казахстанцы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мусин привел так называемый антирейтинг вопросов, по которым судятся казахстанцы. Опираясь на собственный опыт судейской работы, скажу, что примерно третья часть исков, которые подаются в административные суды и которые удовлетворяются – это иски против действий судебных исполнителей. Это примерно 30%. Дальше идут госорганы. Есть среди них и земельные вопросы, есть и решения местных исполнительных органов, разнообразная палитра, большая. Министр юстиции РК Канат Мусин Министр пообещал предоставить подробную аналитическую информацию по госорганам. Читайте также Лучшие HR-практики внедряют для отбора судей в Казахстане

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