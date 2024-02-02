Какие министерства Казахстана чаще всего судятся с инвесторами

Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Аслан Тукиев на инвестиционном форуме 2 февраля 2024 года рассказал, какие министерства чаще всего спорят с инвесторами в судах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аслан Тукиев привел результаты анализа судебной практики.

"Больше споров к министерству финансов (28%), министерству индустрии и инфраструктурного развития (24%), сейчас это министерство промышленности и строительства, министерству энергетики (18%), министерству экологии и природных ресурсов (9%). Министерство финансов – они проиграли в СМАСе 81,4% дел. Наибольшее число исков связаны с отменой решений камерального контроля, сумм возврата НДС, оспариванием результатов проверок. Мы неоднократно встречались с руководством Минфина. Довели практику. Однако тенденция системности нарушений сохраняется", – заявил он.

По его словам, органы госдоходов продолжают игнорировать процедуру проведения проверок. К примеру, запросы направляются непосредственно перед закрытием проверки или уже после ее завершения, искажают факты в актах проверки, затягивают сроки, самоустраняются от проведения проверки, не соблюдают процедуры начисления налогов, неверно трактуют нормы закона, не предоставляют в суды четкую доказательственную базу и другие.

"Министерство экологии – удовлетворено 84,2%. В подавляющем большинстве это иски о признании актов незаконными, досрочном прекращении контрактов, понуждении совершить действия, взыскании суммы ущерба за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Очень часто также не соблюдается порядок проведения проверок, отсутствуют необходимые подписи, не предоставляются в суд доказательства произведенных замеров и так далее. В первую очередь это относится к органам экологии и энергетики. Применяют косвенный метод при экономической оценке ущерба, основываются лишь на разнице между фактическим воздействием на окружающую среду и установленным нормативом по всем видам загрязняющих веществ. То есть не применяют инструментальные замеры или расчетный метод по закону", – заявил Аслан Тукиев.

Такие действия госоргана, по его оценке, не только дискредитируют сами ведомства, но и в целом инвестиционную привлекательность Казахстана.

"Следующие – это министерство энергетики и министерство промышленности и строительства (индустрии и инфраструктурного развития. – Прим. ред.). Основные споры – это расторжение контракта и отзыв лицензии. За рубежом если истек срок по контракту – это пролонгация. У нас даже до истечения срока инвестор не застрахован. Судебные процессы показывают, что два профильных министерства не в должной мере вникают в суть проектов, их экономическую и техническую состоятельность, переложив всю ответственность на суд. Зачастую решения принимаются экспертной комиссией, которая не уполномочена на рассмотрение данных вопросов, их протокольные решения подписываются не всем составом. К слову, эти же два министерства также умудряются предъявлять иски без учета истечения срока исковой давности", – указал Аслан Тукиев.

На его практике, как отметил спикер, был случай, когда срок давности истек в 2018 году по предъявлению требований о признании контракта на недропользование и дополнений к нему недействительными, а иск предъявлен в суд лишь в 2023 году.

2 февраля 2024 года Аслан Тукиев сообщил, что в Казахстане в семи-восьми делах из 10-ти инвесторы были правы в споре с государством.