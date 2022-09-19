Зрители фестиваля в Алматы уничтожили цветы на 13 млн тенге

На выходных в Алматы на площади "Астана" прошел фестиваль Gakku Dauysy 2022. Во время праздничного мероприятия зрители уничтожили почти 94 тыс. цветов, сообщает Zakon.kz.

По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге – уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем сквере города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего было уничтожено около 94 тыс. цветов:

913 квадратных метров однолетних растений;

326 квадратных метров многолетних растений;

117 квадратных метров роз.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также, как добавили в акимате Алмалинского района, было сломано 13 скамеек, одна опора освещения, одна гранитная урна и основание двух камер.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В связи с этим акимат города Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса.