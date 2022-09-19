Зрители фестиваля в Алматы уничтожили цветы на 13 млн тенге
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На выходных в Алматы на площади "Астана" прошел фестиваль Gakku Dauysy 2022. Во время праздничного мероприятия зрители уничтожили почти 94 тыс. цветов, сообщает Zakon.kz.
По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге – уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем сквере города.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Всего было уничтожено около 94 тыс. цветов:
913 квадратных метров однолетних растений;
326 квадратных метров многолетних растений;
117 квадратных метров роз.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также, как добавили в акимате Алмалинского района, было сломано 13 скамеек, одна опора освещения, одна гранитная урна и основание двух камер.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В связи с этим акимат города Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса.
Бережно относитесь к цветам и зеленым насаждениям, а также уважайте труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города. Нанесенный ущерб будет восстановлен силами акимата города – новые растения будут высажены в кратчайшие сроки.Пресс-служба акимата Алматы
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