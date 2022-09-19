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Зрители фестиваля в Алматы уничтожили цветы на 13 млн тенге

растения восстановление концерт Фото: пресс-служба акимата Алматы
На выходных в Алматы на площади "Астана" прошел фестиваль Gakku Dauysy 2022. Во время праздничного мероприятия зрители уничтожили почти 94 тыс. цветов, сообщает Zakon.kz.

По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге – уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем сквере города.

цветы фестиваль Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего было уничтожено около 94 тыс. цветов:

  • 913 квадратных метров однолетних растений;

  • 326 квадратных метров многолетних растений;

  • 117 квадратных метров роз.

последствия фестиваля

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также, как добавили в акимате Алмалинского района, было сломано 13 скамеек, одна опора освещения, одна гранитная урна и основание двух камер.

последствия фестиваля

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В связи с этим акимат города Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса.

Бережно относитесь к цветам и зеленым насаждениям, а также уважайте труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города. Нанесенный ущерб будет восстановлен силами акимата города – новые растения будут высажены в кратчайшие сроки.Пресс-служба акимата Алматы

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