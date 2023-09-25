В Актобе прошел фестиваль цветов

Проспект Абая украсили яркие цветы. В Актобе прошел фестиваль под названием "Гүлдер әлемі".

В нем приняли участие предприятия города, индивидуальные предприниматели, коллективы учебных заведений, детских садов и внешкольных организаций, а также цветоводы-любители.

Всего поступило 250 заявок на участие.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Мероприятие посетил аким города Азамат Бекет, он посмотрел выставку и поговорил с садоводами и флористами, поздравил их с открытием праздника.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Фестиваль "Гүлдер әлемі" стал для актюбинцев традиционным, познавательное мероприятие побуждает к бережному отношению к природе, приобщает к красоте окружающей среды. В нашем любимом городе много творческих, красивых и талантливых людей. Мы благоустроим город, привлекая цветоводов, садоводов", – отметил Азамат Бекет.

Участники фестиваля за лучшие цветочные композиции были награждены в 12 номинациях.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Горожане получили возможность приобрести на выставке-ярмарке не только цветы, но и различные сорта чая и меда, многолетние саженцы.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Мероприятие продолжилось концертной программой местных деятелей культуры.