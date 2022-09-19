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"Хлебный бунт" грозит властям Италии – СМИ

продукты Фото: Zakon.kz
Итальянский журналист Эммануэле Бонини опубликовал статью, где отметил, что быстрый рост цен на хлеб, который затронул все страны Евросоюза, грозит народными волнениями и "хлебным бунтом", сообщает Zakon.kz.

В материале для газеты La Stampa он уточнил, что цены на хлеб в ЕС в среднем выросли на 18%, что может повлечь за собой "все возможные последствия".

Четверть государств – членов ЕС борются с проблемой, которая тесно затрагивает повседневную жизнь семей, но в действительности весь блок из 27 стран вынужден бороться с двузначным ростом цен. Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6% соответственно. Эммануэле Бонини

Как отметил журналист, в итальянской истории резкое подорожание хлеба приводило к массовым беспорядкам.

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