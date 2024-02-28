Водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы

В Алматы водители ассенизаторских машин боятся остаться без своего транспорта и грозят бунтом. Автомобили постоянно ломаются на плохой дороге, которая ведет к единственной в городе канализационной станции, сообщает Zakon.kz.

Больше 50 водителей ассенизаторских машин устроили большое собрание. Жалуются: до канализационной насосной станции невозможно доехать, ничего не расплескав. Они рассказали КТК, что единственная дорога на улице Спасской давно стала полосой препятствий. Не ремонтировали ее много лет. Шоферам постоянно приходится испытывать на прочность свои авто – некоторые не выдерживают.



"Терпим бедствие из-за того, что машины ломаются постоянно. Колеса у нас лопаются, рессоры, стремянки – постоянно на фиг. Это происходит из-за того, что в ужасном состоянии находится дорога. Дорогой просто не занимаются от слова "абсолютно"! Мы потому что с прошлого года уже пишем-пишем, и не только мы. Но ответной реакции нет вообще никакой". Досан Жолдыбалин

Каждый из водителей – индивидуальный предприниматель, обслуживает машины за свой счет. Бизнесмены сетуют: последнее время работают себе в убыток. Львиная доля заработка уходит на ремонт авто. К примеру, Евгений Сергеев только вчера порезал здесь шину.

"Ехал, объезжал неровности и порезал задний баллон внутренний об эти неровности. Вот ехать прямо тут почти невозможно. По-любому надо объезжать какие-то кочки, ямы, чтобы щадить машину, так сказать. Тут ломаются рессоры, подрессорники ломаются. Подвеска работает в максимальных амплитудах – а это, соответственно, еще и под нагрузкой". Евгений Сергеев

Коллега Евгения на этой дороге недавно тоже остался без важного агрегата.

Движение на этой улочке двустороннее. Отмечается, что владельцы легковушек тоже возмущены состоянием дорожного полотна и отсутствием уличного освещения.

На собрание приехали чиновники. Они рассказали, что последний раз дорогу на Спасской ремонтировали в 2017-м. Потом только засыпали неровности и ждали, когда подойдет срок. В прошлом году на этой улице меняли водопроводные и канализационные сети, поэтому восстановление проезжей части отложили. Заявку на ремонт уже подали, но надо подождать еще.

"Улицу Спасская, начиная от Бекмаханова до КНС-2, протяженностью 1700 м – мы в этом году подали в список на средний ремонт в управление городской мобильности. Они сейчас определяют стоимость. Потом проведется тендер. После определения подрядчика будет делаться данная улица". Начальник отдела коммунального хозяйства Турксибского района Болат Байдильдаев

Когда точно проведут ремонт, чиновники ответить пока не могут. Какую сумму выделят, тоже не сказали. Но пообещали разровнять многострадальный участок грейдером. Водители уверены, что это бессмысленно – снова образуется каша. Если за состоянием дороги не будут следить, ассенизаторы намерены устроить бунт.

Отметим, что в конце декабря 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда в городе полностью решат проблему с нехваткой дорог.