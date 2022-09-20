Киберэксперт перечислил признаки опасных расширений для браузеров

Эксперт объяснил, чем могут быть опасны расширения для браузеров и как пользователю защитить себя от потенциальных угроз, сообщает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко напомнил, что наиболее безопасно устанавливать расширения, полученные из официальных источников.

Эксперт добавил, что существует и другой тип программ для браузеров, которые разрабатывают программисты-энтузиасты, а в дальнейшем свободно их распространяют. По словам Пащенко, ни в коем случае не следует скачивать "эксклюзивные" расширения из мессенджеров. Он отметил, что расширения могут разрабатывать злоумышленники, такие программы помогают им, в частности, получать доступ к личным данным пользователей и присваивать чужие деньги.

Пащенко добавил, что с помощью программ, которые расширяют функции браузеров, мошенники могут наносить ущерб сайтам различных ведомств.