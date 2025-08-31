Названы неочевидные признаки опасного сгущения крови

Кардиолог Иван Ефремкин назвал признаки, которые могут указывать на опасное сгущение крови, ведущее к тромбозу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", эксперт советует обратить внимание на односторонний отек и боль в икроножной мышце – такие симптомы характерны для тромбоза глубоких вен, при котором сгустки крови образуются в крупных сосудах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на ногах становится синеватой, это сигнализирует о серьезном нарушении кровотока, предупредил Ефремкин.

По его словам, еще одним опасным признаком является внезапная одышка в сочетании с болью в груди. Подобные симптомы могут говорить о тромбоэмболии легочной артерии – состоянии, при котором тромб блокирует кровоток в легких.

"Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем", – сказал он.

Эксперт уточнил, что при появлении таких симптомов необходимо немедленно обращаться за помощью, так как без лечения тромб может увеличиваться в размерах, повышая риск осложнений и развития посттромботического синдрома, когда отеки и боли становятся хроническими.

