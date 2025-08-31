#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.54
628.31
6.7
Советы

Названы неочевидные признаки опасного сгущения крови

сгущение крови, признаки, врач, совет, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 00:23 Фото: pixabay
Кардиолог Иван Ефремкин назвал признаки, которые могут указывать на опасное сгущение крови, ведущее к тромбозу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", эксперт советует обратить внимание на односторонний отек и боль в икроножной мышце – такие симптомы характерны для тромбоза глубоких вен, при котором сгустки крови образуются в крупных сосудах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на ногах становится синеватой, это сигнализирует о серьезном нарушении кровотока, предупредил Ефремкин.

По его словам, еще одним опасным признаком является внезапная одышка в сочетании с болью в груди. Подобные симптомы могут говорить о тромбоэмболии легочной артерии – состоянии, при котором тромб блокирует кровоток в легких.

"Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем", – сказал он.

Эксперт уточнил, что при появлении таких симптомов необходимо немедленно обращаться за помощью, так как без лечения тромб может увеличиваться в размерах, повышая риск осложнений и развития посттромботического синдрома, когда отеки и боли становятся хроническими.

Ранее врач раскрыл пугающую сторону ощущения дежавю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Какие предостережения подготовили астрологи всем знакам зодиака на ближайшую неделю
Советы
00:31, 01 сентября 2025
Какие предостережения подготовили астрологи всем знакам зодиака на ближайшую неделю
Можно ли "наесть" запас витаминов за лето
Советы
12:24, 31 августа 2025
Можно ли "наесть" запас витаминов за лето
Почему телефон может довести семью до развода, рассказали ученые
Советы
10:57, 31 августа 2025
Почему телефон может довести семью до развода, рассказали ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: