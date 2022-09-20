В Казахстане назвали самые коррумпированные министерства

По итогам января – августа текущего года на уголовных коррупционных преступлениях попалось 111 сотрудников министерств Казахстана. Это на 20,7% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего такие преступления совершали сотрудники Министерства финансов: 33 человека, против 31 годом ранее. Годовой рост составил 6,5%, пишет ranking.kz.

В число антилидеров также попали Министерство обороны Казахстана (22 человека, плюс 83,3%), Министерство сельского хозяйства (16 человек, плюс 23,1% за год) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития (также 16 человек, сразу в 5,3 раза больше, чем годом ранее).

Среди коррупционеров 102 сотрудника совершили тяжкие преступления, четыре человека — преступления средней тяжести, и еще четыре — преступления небольшой тяжести, один человек — особо тяжкое преступление.

69,4% "министерских" правонарушителей попались на получении взятки: 77 человек, плюс 63,8% за год. Еще 14 человек совершили коррупционные мошенничества, семь человек попались на злоупотреблении должностными полномочиями, шесть человек — на даче взятки, пять человек — на присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

В региональном разрезе большинство сотрудников министерств, совершивших коррупционные правонарушения, находились в Алматы: 23 человека — в 3,3 раза больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Шымкент (12 человек, годовой рост — в четыре раза) и Алматинская область (10 человек, минус 9,1%).

Наименьшая численность "министерских" правонарушителей наблюдалась в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях: по два человека в каждом регионе. В трех новообразованных областях, а также в Карагандинской и Костанайской областях случаи коррупционных правонарушений со стороны работников министерств не фиксировались.