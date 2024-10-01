Кого в Казахстане чаще судили за взятки

По итогам семи месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировали 1,2 тыс. уголовных коррупционных преступлений. Это на 8,1% больше, чем за январь-июль 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Такую цифру приводит Finprom на основе данных Комитета правовой статистики Генпрокуратуры.

Почти треть коррупционных преступлений приходится на дачу взятки: 364 случая. В число наиболее распространенных уголовных коррупционных преступлений также вошли получение взятки (249 случаев), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (210 случаев), коррупционное мошенничество (143 случая) и злоупотребление должностными полномочиями (137 случаев).

Фото: finprom

За семь месяцев 2024 года постановления о признании подозреваемым в уголовных коррупционных преступлениях были вынесены в отношении 933 казахстанцев – на 13,4% больше, чем годом ранее. Из них суду предали 548 человек.

Как отмечает издание, чаще всего за преступления, связанные с коррупцией, судили служащих акиматов и их структурных подразделений. Среди преданных суду также насчитывалось много сотрудников органов внутренних дел, служащих Министерства сельского хозяйства, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения и Министерства финансов.

Фото: finprom

Отмечается, что в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции за 2023 год, по данным Transparency International, Казахстан оказался на 93-м месте из 180 стран с индексом 39 из 100. Чем меньше индекс, тем больше страна подвержена коррупции. Годом ранее показатель РК составлял 36.

Среди стран, участвующих в рейтинге, самые большие значения индекса наблюдались у Дании, Финляндии и Новой Зеландии, худший показатель был отмечен у Сомали.

Фото: finprom

Отметим, что Агентство Казахстана по противодействию коррупции разработало проект закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность" для внедрения проверки на добропорядочность в правоохранительных органах. Внедрение тестирования на профессиональную добропорядочность позволит сформировать антикоррупционную культуру и снизить коррупцию в правоохранительных органах, что в свою очередь будет способствовать повышению доверия граждан, считают в Антикоре.