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Законодательство РК

Кого в Казахстане чаще судили за взятки

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:26 Фото: pexels
По итогам семи месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировали 1,2 тыс. уголовных коррупционных преступлений. Это на 8,1% больше, чем за январь-июль 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Такую цифру приводит Finprom на основе данных Комитета правовой статистики Генпрокуратуры.

Почти треть коррупционных преступлений приходится на дачу взятки: 364 случая. В число наиболее распространенных уголовных коррупционных преступлений также вошли получение взятки (249 случаев), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (210 случаев), коррупционное мошенничество (143 случая) и злоупотребление должностными полномочиями (137 случаев).

Коррупция в Казахстане, кого чаще судят, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:26

Фото: finprom

За семь месяцев 2024 года постановления о признании подозреваемым в уголовных коррупционных преступлениях были вынесены в отношении 933 казахстанцев – на 13,4% больше, чем годом ранее. Из них суду предали 548 человек.

Как отмечает издание, чаще всего за преступления, связанные с коррупцией, судили служащих акиматов и их структурных подразделений. Среди преданных суду также насчитывалось много сотрудников органов внутренних дел, служащих Министерства сельского хозяйства, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения и Министерства финансов.

Коррупция в Казахстане, кого чаще судят, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:26

Фото: finprom

Отмечается, что в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции за 2023 год, по данным Transparency International, Казахстан оказался на 93-м месте из 180 стран с индексом 39 из 100. Чем меньше индекс, тем больше страна подвержена коррупции. Годом ранее показатель РК составлял 36.

Среди стран, участвующих в рейтинге, самые большие значения индекса наблюдались у Дании, Финляндии и Новой Зеландии, худший показатель был отмечен у Сомали.

Казахстан, коррупция, кого чаще судят, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:26

Фото: finprom

Отметим, что Агентство Казахстана по противодействию коррупции разработало проект закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность" для внедрения проверки на добропорядочность в правоохранительных органах. Внедрение тестирования на профессиональную добропорядочность позволит сформировать антикоррупционную культуру и снизить коррупцию в правоохранительных органах, что в свою очередь будет способствовать повышению доверия граждан, считают в Антикоре.

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