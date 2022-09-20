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Аэропорт Астаны построит вторую взлетно-посадочную полосу

полоса Фото: gov.kz
Менеджмент аэропорта в столице сообщил 20 cентября о необходимости проведения новой реконструкции участка аэродрома, сообщает Zakon.kz.

Руководство ожидает, что к 2027-2028 годам будет достигнут уровень потока, который потребует увеличения пропускной способности взлетно-посадочной полосы.

Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулежных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт взлетно-посадочной полосы создаст временные неудобства, но проблему мы решим.Первый заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин

В планах строительство второй взлетно-посадочной полосы, открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива.

Все глобальные изменения делаются ради достижения двух целей. Первая – воздушная гавань Астаны должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Вторая – более чем в четыре раза увеличить перевозку грузов в ближайшие пять лет, – отметил спикер.

Действующая взлетно-посадочная полоса "Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев" была реконструирована в 2003 году и с тех пор ни разу не модернизировалась. В текущем году здесь был проведен капитальный ремонт.

19 сентября аэропорт Астаны задумал создать аэротрополис к 2035 году.

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