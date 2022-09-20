Спецкомиссия завершила расследование отравления и гибели рабочих в Петропавловске

В Петропавловске завершила работу специальная комиссия по расследованию группового отравления рабочих на строительной площадке нового Казахского музыкально-драматического театра, сообщает Zakon.kz.

В отравлении троих человек, один из которых скончался на месте происшествия, вины работодателя не установлено.

Резонансный инцидент произошел 31 августа. Трое мужчин пострадали при очистке канализационного колодца, расположенного на территории строительной площадки нового Казахского музыкально-драматического театра. Один 20-летний мужчина погиб на месте происшествия. Другого 28-летнего работника доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Третий 18-летний работник получил менее серьезный вред для здоровья. Предварительной причиной отравления эксперты назвали ядовитые газы, которые успели вдохнуть пострадавшие.

Управлением государственной инспекции труда по СКО была создана комиссия для проведения специального расследования группового несчастного случая.

В ее состав вошли представители пострадавших, работодателя, а так же в связи с тем, что имело место групповое отравление людей, главный специалист РГУ "Петропавловское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля".

Возглавила комиссию государственный инспектор труда по СКО Гульнара Мурзаканова.

Работа комиссии по установлению обстоятельств и причин несчастного случая на производстве заняла 10 рабочих дней. По итогам расследования пришли к выводу о том, что должностные лица работодателя – ТОО "QazaQ Quzylysu" не привлекали пострадавших к труду. Трое мужчин оказались на строительной площадке, где пострадали, неофициально.

Пострадавших пригласил на работу разнорабочий этой организации. Именно этому разнорабочему было поручено выполнить работу по очистке колодца. А он пригласил своего знакомого, тот в свою очередь пригласил друзей. Они хотели заработать деньги. Имели место неофициальные трудовые отношения. Этот вывод подтверждается документами, которые были собраны комиссией, опросами. Вывод комиссии – данный несчастный случай не связан с легальной трудовой деятельностью пострадавших, – сообщила корреспонденту Zakon.kz государственный инспектор труда по СКО Гульнара Мурзаканова.

Она также уточнила, что вина работодателя в данном случае усматривается только в том, что он не контролировал своего работника, который самовольно пригласил на объект посторонних лиц и привлек их к работе.

Такой вид работы для этого разнорабочего не был задан работодателем. Несчастный случай произошел на участке инженерных сетей, внутри огражденной территории строительной площадки. Посторонним вход запрещен. Разнорабочий на контрольно-пропускном пункте сообщил, что трое приглашенных им проходят вмести с ним и, зная его, попустили и этих троих, – уточняет Мурзаканова.

Кто и как в итоге ответит за случившееся, пока четкой ясности нет. Госинспектор труда уверяет, что ситуацию будет рассматривать работодатель. В организации, по данным Управления государственной инспекции труда по СКО, составлен план мероприятий по недопущению подобных фактов в будущем.

Однако заключение спецкомиссии – это только первые выводы по нашумевшему происшествию. Свои заключения предстоит сделать и следствию. По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы.

Трагедия с тремя молодыми людьми стала уже не первым смертельным происшествием на строительной площадке театра.

9 декабря 2020 года здесь оборвалась еще одна жизнь. Тогда погиб монтажник-сварщик. Как удалось выяснить корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции СКО, мужчина работал на кровле строящегося здания без страховочного пояса. Он упал с высоты, получив телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 156, ч. 3 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил охраны труда". Досудебное расследование по уголовному делу в апреле 2021 года было прекращено за отсутствием состава преступления. Пресс-секретарь ДП СКО Мадина Ергалиева

Фото: Zakon.kz

Стройка нового Казахского музыкально-драматического театра в Петропавловске – одна из самых проблемных. Объект планировали сдать еще в 2018 году, но работы здесь остановились, едва начавшись. Целых два года стройка была заморожена. Подрядчика в суде признали недобросовестным. К работе на объекте вернулись только в начале 2022 года. Теперь жителям обещают, что новый театр распахнет двери в ближайшие недели. Заказчиком объекта является Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО.

Но горожане всерьез обеспокоены тем, что долгострой может обернуться новыми жертвами. Профнастиловый забор, закрывающий стройплощадку по периметру, зияет дырами. Но больше всего людей беспокоит недавно появившаяся яма под забором. Она ведет прямо к огромному колодцу, который открыт. Расположен он в трех шагах от тротуара, по которому ходят ученики соседних школ.

Инна Лопатко