Праздничный концерт ко Дню Конституции прошел в Петропавловске

В Петропавловске прошел праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Казахстана. Мероприятие проходило в новом здании казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова, сообщает Zakon.kz.

Собравшихся приветствовал и поздравил с одним из главных праздников страны аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

"Конституция во все времена олицетворяла развитую государственность, гражданственность и демократию. Принятие основного закона страны утвердило права, свободу и равенство каждого человека независимо от национальности, происхождения, вероисповедания. Опираясь на Конституцию, наша страна уверенно прошла через непростые испытания, сохранив свою целостность. Благодаря нормам и ключевым положениям Основного закона были проведены важные для страны преобразования. Конституция была и остается залогом дальнейшего развития Казахстана", – отметил в своем выступлении аким области Айдарбек Сапаров.

Фото: пресс-служба акимата СКО

После глава региона вручил подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа" многодетным мамам СКО. В их числе Маржан Байтурсынова. С супругом они воспитывают 6 детей.

"Живем в селе Шоптыколь района имени Г. Мусрепова. Я воспитатель в детском саду, супруг – учитель в школе. Жизнь в селе нравится, дети помогают по хозяйству и по дому. У нас очень дружная семья. Дети – это счастье, а счастья должно быть много, мы так с мужем считаем. Рада получить сегодня подвеску, в такой значимый для всех казахстанцев праздник", – говорит многодетная мама Маржан Байтурсынова.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также на праздничном мероприятии аким области вручил благодарственные письма и почетные грамоты особо отличившимся североказахстанцам. В их числе педагоги, медики, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, работники сферы сельского хозяйства, культуры и другие. Всего поощрили свыше 50 человек.

Фото: пресс-служба акимата СКО

После на праздничном концерте выступил народный артист Республики Казахстан, лауреат государственной премии Казахской ССР, обладатель Ордена "Құрмет" и Ордена "Парасат" Нургали Нусипжанов. Известный артист исполнил на сцене всеми любимые патриотические произведения. Он отметил, что давно не был в Петропавловске и оказался приятно удивлен тем, как преобразился город.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"В последний раз я приезжал в Петропавловск 25 лет назад. Я очень рад оказаться здесь, на земле, которая взрастила таких великих людей как Магжан Жумабаев и многих других. Здесь благодарная публика. Выступать было в удовольствие. Рад, что побывал на североказахстанской земле именно в такой великий праздник. Поздравляю всех с Днем Конституции", – поделился впечатлениями народный артист РК Нургали Нусипжанов.

Также на праздничным концерте выступили солистки группы Sulu, представлявшие нашу республику во Франции, Египте и Республике Беларусь в рамках мероприятия "Дни культуры Казахстана".