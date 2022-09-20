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Казахстанские футзалисты одержали победу над Азербайджаном

Футзал Победа Азербайджан Фото: Instagram/kazfutsal
В Актау сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч против команды Азербайджана в рамках подготовки к отборочным играм на мировое первенство 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в интересной борьбе и завершился волевой победой хозяев площадки со счетом 5:3. Героем всей встречи стал игрок АФК "Кайрат" Эдсон, который оформил хет-трик. Еще по одному голу в свой актив записали Дуглас и Альберт Акбалыков. По ходу этого матча казахстанцы проигрывали с результатом 1:3. 

Это первая контрольная встреча казахстанских футзалистов в ходе подготовки к будущим матчам отбора на Чемпионат мира 2024 года. Повторная игра с командой Азербайджана пройдет 20 сентября там же, в Актау.

Товарищеский матч против Азербайджана стал прощальным для многолетнего капитана сборной Казахстана Динмухамбета Сулейменова в качестве игрока. Заключительный матч в футболке сборной стал для 41-летнего Сулейменова сотым.

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