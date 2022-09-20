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В Казахстане разработали стандарт работы школьных медпунктов

разработан стандарт оказания медпомощи школьникам Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения разработало Стандарт организации оказания школьной медицины в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ регламентирует порядок оказания медицинской помощи детям школьного возраста, рекомендуемые штатные нормативы, материально-техническое оснащение и т.д.

Так, говорится, что в школах выделяется отдельный кабинет, предназначенный для оказания доврачебной и квалифицированной медицинской помощи школьникам (медицинский пункт).

Медицинский пункт открывается в средних школах из расчета один на организацию, кроме малокомплектных школ с количеством учащихся до 50 школьников.

При отсутствии медицинского пункта в школе медицинская помощь школьникам предоставляется организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), по территориальному принципу.

Документ предусматривает, что при проведении вакцинации школа оказывает содействие в получении согласия или отказа родителей (законных представителей) школьников на медицинское вмешательство.

График работы медицинского пункта устанавливается в сменном режиме в соответствии с графиком работы организации среднего образования.

Вместе с тем предусматривается, что организация ПМСП (территориальная поликлиника) также осуществляет амбулаторно-поликлиническую помощь взрослым и детям, включая доврачебную и квалифицированную медпомощь.

Основными задачами организаций здравоохранения в школьной медицине являются:

  • проведение профилактических медицинских осмотров;

  • организация оздоровительных мероприятий по результатам профилактических медицинских осмотров;

  • профилактика и снижение поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ;

  • проведение вакцинации;

  • организация и проведение обучающих семинаров, тренингов и лекций по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди школьников, оказанию первой помощи;

  • вовлечение родителей и педагогов в охрану здоровья школьников с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий;

  • оказание первой помощи при неотложных состояниях до прибытия медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Предусматривается, что медицинскую помощь школьникам в медпунктах оказывают врачи-педиатры, врачи общей практики, медсестры и медбратья расширенной или общей практики, участковая медсестра, а также медсестры, прошедшие обучение по специальности "Сестринское дело в школьной медицине".

При этом плановая диспансеризация, лечение и реабилитация по заболеванию школьников осуществляется врачами общей практики, участковыми педиатрами, профильными специалистами, фельдшерами и медицинскими сестрами организации ПМСП, к которой они прикреплены.

Школьный врач осуществляет следующие функции:

  • планирует мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей школьного возраста;

  • составляет график проведения профилактических медицинских осмотров и обеспечивает его реализацию;

  • принимает участие в проведении профилактических медицинских осмотров школьников;

  • осуществляет контроль своевременной диспансеризации по результатам профилактических медицинских осмотров;

  • по результатам профилактических медицинских осмотров определяет школьников 1-й и 2-й групп здоровья в основную группу физической культуры, школьников 3-й и 4-й групп здоровья – в специальную медицинскую группу физической культуры;

  • список школьников, определенных в специальную медицинскую группу физической культуры, предоставляет в организацию среднего образования;

  • оказывает неотложную медицинскую помощь обучающимся, педагогическому и техническому персоналу в случаях внезапных острых заболеваний и состояний, обострений хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента, травм (неотложная догоспитальная помощь, направление в медицинскую организацию по месту прикрепления, вызов бригады скорой медицинской помощи).

Как отмечается, постоянное присутствие школьного врача в медицинском пункте не требуется, только при проведении профосмотров школьников и во время разъяснительной работы.

Школьная медсестра осуществляет следующие функции:

  • составляет список целевых групп школьников для проведения профилактических медицинских осмотров;

  • обеспечивает плановое, сезонное или по эпидемическим показаниям проведение вакцинации подлежащего контингента школьников, с последующим наблюдением привитых;

  • оказывает неотложную медицинскую помощь школьникам, педагогам и техническому персоналу в случаях внезапных острых заболеваний и состояний, обострений хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента, травм (неотложная доврачебная помощь, направление в медицинскую организацию по месту прикрепления, вызов бригады скорой медицинской помощи);

  • совместно со специалистом здорового образа жизни организации ПМСП осуществляет мероприятия по пропаганде и формированию здорового образа жизни;

  • совместно с психологами и социальными педагогами организаций образования принимает участие в работе по охране психического здоровья, осуществляет профилактику суицидального поведения и зависимостей, вызванных потреблением табачных изделий, немедицинским употреблением психоактивных веществ, а также патологическим влечением к азартным играм;

  • обеспечивает контроль рассаживания воспитанников и школьников в соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования.

Согласно документу при наличии экстренных показаний или угрозы жизни школьников медицинская помощь оказывается без согласия родителей (законных представителей) с последующим обязательным их информированием об оказанной медицинской помощи.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

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