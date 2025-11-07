Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины разработали в РК

Министерство здравоохранения разработало Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет:

структуру оказания помощи: кабинеты традиционной медицины в зависимости от профиля традиционной медицины (кабинеты рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, фитотерапии, су-джок терапии, гомеопатии), независимо от форм собственности;

Ключевые задачи стандарта:

оказание безопасной и качественной медицинской помощи методами традиционной медицины;

применение методов традиционной медицины для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

использование традиционных методов в комплексе с современными методами медицины;

ведение научно-исследовательской работы по изучению эффективности и безопасности методов традиционной медицины;

обучение и повышение квалификации специалистов;

проведение информационно-просветительской работы среди населения;

развитие международного сотрудничества с признанными центрами традиционной медицины (Китай, Индия, Корея, Монголия).

Документ также определяет порядок оказания помощи на амбулаторном и стационарном уровнях на платной основе.

Стандарт включает требования к объему, условиям, порядку оказания помощи, а также квалификационным требованиям к медицинским работникам.

Как отмечают в Минздраве, принятие проекта позволит:

обеспечить единый подход к организации медицинской помощи в сфере традиционной медицины во всех медицинских организациях, независимо от формы собственности;

повысить качество и доступность медицинской услуги с использованием методов традиционной медицины.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.