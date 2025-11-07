Стандарт оказания медпомощи в сфере традиционной медицины разработали в РК
Министерство здравоохранения разработало Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Документ определяет:
- структуру оказания помощи: кабинеты традиционной медицины в зависимости от профиля традиционной медицины (кабинеты рефлексотерапии, мануальной терапии, гирудотерапии, фитотерапии, су-джок терапии, гомеопатии), независимо от форм собственности;
Ключевые задачи стандарта:
- оказание безопасной и качественной медицинской помощи методами традиционной медицины;
- применение методов традиционной медицины для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
- использование традиционных методов в комплексе с современными методами медицины;
- ведение научно-исследовательской работы по изучению эффективности и безопасности методов традиционной медицины;
- обучение и повышение квалификации специалистов;
- проведение информационно-просветительской работы среди населения;
- развитие международного сотрудничества с признанными центрами традиционной медицины (Китай, Индия, Корея, Монголия).
Документ также определяет порядок оказания помощи на амбулаторном и стационарном уровнях на платной основе.
Стандарт включает требования к объему, условиям, порядку оказания помощи, а также квалификационным требованиям к медицинским работникам.
Как отмечают в Минздраве, принятие проекта позволит:
- обеспечить единый подход к организации медицинской помощи в сфере традиционной медицины во всех медицинских организациях, независимо от формы собственности;
- повысить качество и доступность медицинской услуги с использованием методов традиционной медицины.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.
