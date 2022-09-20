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Водитель грузовика сбил трех школьников на западе Казахстана

ДТП школьники Фото: пресс-служба ДП ЗКО
В Уральске водитель грузовика допустил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов: школьники госпитализированы. Согласно данным областного ДП, ведется досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в обед 19 сентября напротив автобусной остановки.

В полиции уточнили, что дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса. В результате школьников 2009, 2010 и 2011 годов рождения госпитализировали.

Согласно медосвидетельствованию водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны. Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

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