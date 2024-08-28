В Астане автобус насмерть сбил женщину

Водитель автобуса допустил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе в Астане, сообщает Zakon.kz.

В сети распространилось видео с места аварии. Запись показывает автобус, рядом с которым стоят несколько полицейских машин. Сообщается, что инцидент произошел 27 августа в дневное время на пересечении проспекта Туран и улицы Сыганак.

Согласно информации Департамента полиции Астаны, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе, где отсутствуют светофоры для контроля движения. В таких местах водители обязаны пропускать пешеходов, как предписано правилами.

"На канал 102 поступила информация о том, что водитель автобуса, следуя по улице Сыганак, при повороте направо на проспект Туран допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте". ДП Астана

По данному факту возбуждено уголовное дело, и на данный момент назначены необходимые экспертизы.

Ранее 25 августа 2024 года в Алматы произошло столкновение автобуса городского маршрута и автомобиля.