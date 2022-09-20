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Поединок Головкин – Канело посетили почти 20 тысяч зрителей

Бокс 20 000 зрителей Фото: Instagram/daznboxing
Стало известно количество болельщиков, которые присутствовали на бое за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Официальная посещаемость на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе на третьем бое между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, который прошел 18 сентября, составила 19 519 зрителей.

По итогам поединка Сауль Альварес выиграл у Геннадия Головкина единогласным решением судей и отстоял звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

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