#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Канело проиграл Теренсу Кроуфорду "супербой" за звание абсолютного чемпиона мира

боксеры, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 10:57 Фото: Instagram/canelo
На арене "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (76,2 кг). В ринге сошлись мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, и американец Теренс Кроуфорд, сообщает Zakon.kz.

Поединок вышел напряженным и осторожным. По итогам двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу Кроуфорду: 116–112 и дважды 115–113. Таким образом, американец стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Все чемпионские пояса — WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми владел Канело, теперь принадлежат Кроуфорду. Этот результат вошел в историю: никто в современной эпохе бокса еще не становился абсолютным чемпионом сразу в трех весовых категориях среди мужчин.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 10:57
Наталья Богданова вышла в финал ЧМ по боксу в Великобритании

Рано утром 14 сентября казахстанский супертяжеловес Иван Дычко сразился на вечере бокса Канело – Кроуфорд в Лас-Вегасе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Иван Дычко выступил на вечере бокса Канело
Спорт
05:17, Сегодня
Иван Дычко выступил на вечере бокса Канело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: