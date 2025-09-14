Канело проиграл Теренсу Кроуфорду "супербой" за звание абсолютного чемпиона мира

На арене "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (76,2 кг). В ринге сошлись мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, и американец Теренс Кроуфорд, сообщает Zakon.kz.

Поединок вышел напряженным и осторожным. По итогам двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу Кроуфорду: 116–112 и дважды 115–113. Таким образом, американец стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Все чемпионские пояса — WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми владел Канело, теперь принадлежат Кроуфорду. Этот результат вошел в историю: никто в современной эпохе бокса еще не становился абсолютным чемпионом сразу в трех весовых категориях среди мужчин.

Рано утром 14 сентября казахстанский супертяжеловес Иван Дычко сразился на вечере бокса Канело – Кроуфорд в Лас-Вегасе.