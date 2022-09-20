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Аймагамбетов поручил пересмотреть подход при распределении грантов

студенты гранты комментарий Аймагабетов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что теперь министерство не будет поддерживать регионы, выделяющие мало грантов на обучение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минпросвещения привел в пример Туркестанскую область. По его словам, количество выделяемых грантов для молодежи в регионе снизилось с 16 тыс. до 4,7 тыс. В то время как в Алматы выделили 9 тыс. грантов, а в Караганде – 8 тыс.

В Туркестанской области много молодежи, которая относится к категории NEET. И у многих из них нет ни образования, ни работы. Обращаюсь к Управлению образования Туркестанской области, мы вынуждены выделить 10 тыс. грантов из средств республиканского бюджета, потому что в этом нет вины ни местных жителей, ни детей.Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании

Министр назвал такой подход несправедливым по отношению к другим регионам.

Сейчас мы помогаем тем, кто выделяет меньше средств на гранты из местного бюджета. Нам же необходимо помогать тем, кто выделяет больше грантов из местного бюджета. Поэтому поручаю полностью пересмотреть эти подходы. Отныне мы не будем поддерживать регионы, выделяющие мало грантов для развития профессионально-технической системы образования, – заявил Асхат Аймагамбетов.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что высшее образование должно быть более доступным. В связи с этим он поручил предоставлять льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.

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Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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