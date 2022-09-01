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В Казахстане будут давать льготные кредиты на обучение

Льготные кредиты, обучение, образование, Токаев, Казахстан Фото: ugrasu.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сделать высшее образование более доступным, передает корреспондент Zakon.kz.
По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.

Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.

Следующий чувствительный вопрос – обеспечение студентов общежитиями. Для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм ГЧП с вузами и строительными компаниями. В то же время считаю, что перекладывать решение этих проблем на плечи государства неправильно. Поэтому наличие общежитий должно быть одним из критериев доступа частных вузов к государственному финансированию. Разумеется, такие требования к учебным заведениям следует внедрять постепенно. Нужно проработать возможность субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов.Касым-Жомарт Токаев

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Министерство науки и высшего образования РК Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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