В Казахстане будут давать льготные кредиты на обучение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сделать высшее образование более доступным, передает корреспондент Zakon.kz.

По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых.

Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.