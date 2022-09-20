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В Жетысуской области грузовик задавил двухлетнюю девочку

трагедия грузовик придавило Жетысуская область Фото: Zakon.kz
18 сентября в селе Сарыозек Жетысуской области грузовик DAF придавил насмерть двухлетнего ребенка. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, идет расследование.

Полицейские Кербулакского района инициировали по факту тщательную проверку.

Двухлетнюю девочку случайно придавило грузовиком DAF, который стоял на ремонте во дворе одного из частных домов. Пресс-служба ДП Жетысуской области

В ведомстве уточнили, что расследование проводится по ст. 141 ч. 2 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

19 сентября обкурившийся водитель грузовика сбил троих школьников в Уральске. Дети госпитализированы.

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Анастасия Московчук
Область Жетісу
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