В Жетысуской области грузовик задавил двухлетнюю девочку

Фото: Zakon.kz

18 сентября в селе Сарыозек Жетысуской области грузовик DAF придавил насмерть двухлетнего ребенка. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, идет расследование.

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