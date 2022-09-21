Нутрициолог рассказала, как справиться с осенней хандрой и укрепить иммунитет

Сейчас самое время начать активную подготовку организма к сезону простуд, чтобы избежать упадка сил, сонного состояния и других проявлений. Нур Сураншиева, интегративный нутрициолог-диетолог, дала корреспонденту Zakon.kz несколько рекомендаций, которые помогут укрепить иммунитет.

Следующие советы от Нур Сураншиевой помогут вам укрепить иммунитет, без осложнения пережить резкие колебания температуры воздуха и позволят наслаждаться осенней красотой.

– Качественный и здоровый сон восстанавливает иммунитет и подготавливает наш организм к новому дню. Он выступает в роли мощнейшего антиоксиданта в борьбе с преждевременным старением, улучшает память и концентрацию, – поясняет диетолог.

Комфортные условия в помещении. Помните про температурный режим – 19-23 градуса, влажность – 50-60%. И, конечно же, обязательно проветриваем помещение.

Физическая активность и прогулки на свежем воздухе запускают лимфатическую систему и улучшают кровообращение.

Разнообразное сбалансированное питание, где больше сезонных овощей, зелени и ягод. При этом не забывайте про адекватное употребление белков (мясо, семена, орехи, бобовые) и полезных жиров. Здоровое питание всем нам в помощь. Нет специального одного продукта, который непосредственно улучшает иммунитет. Все работает в комплексе. Но все же замена тортиков и конфет овощами и фруктами даст дополнительное усиление иммунитета.

Самое важное правило – есть полезную еду надо не тогда, когда заболели, а ежедневно. Адекватная профилактика – залог здоровья.

Усилить свой рацион можно цитрусовыми, оранжевыми овощами, шиповником, куркумой, смородиной и квашеной капустой. Аллицин, который содержится в чесноке, обладает доказанным бактерицидным действием.

Питьевой режим.

Эмоциональный фон – один из важнейших факторов, так как стресс разрушает не только психологическое состояние, но и физическое здоровье. Гормоны стресса сильно подавляют функции внутренних органов, это приводит к повреждению и разрушению клеток, снижению иммунитета.

Восстановление функций организма – активация естественных процессов детоксикации. После отпускных сезонов нужно восстановить функции печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной, лимфатической системы. Запустить умное и мягкое очищение организма без голодовок, ведь голодание не всем подходит.

Восполнить дефициты организма. Когда детоксикационные системы своевременно активируются и выводятся, мы с легкостью восстановим дефициты, тем самым у нас в совершенстве работают внутренние органы.

— Все же мы не должны забывать об адекватном употреблении качественного витамина D и Омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Не забывайте о ежегодном профосмотре у врача, – резюмировала специалист.

И тогда ваш организм еще более эффективно сможет противостоять всем инфекциям. А чтобы погода не испортила вам настроение, наслаждайтесь природой, больше встречайтесь и проводите время с родными и друзьями. С такой формулой вам будет не до осенней хандры.