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Пьяный павлодарец устроил дебош и укусил мать

дебошир Павлодар семейный конфликт Фото: Zakon.kz
15 сентября жительница Павлодара обратилась в полицию с жалобой на 25-летнего сына. По ее словам, мужчина пришел домой пьяным и стал дебоширить, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила женщина в разговоре с полицейским, когда она решила успокоить сына, он набросился на нее, укусив за палец до крови.

Квартира была запачкана кровью. Из другой комнаты вышел разъяренный парень. Честно сказать, у меня был шок. Молодой человек выкрикивал своей матери оскорбления и проклятия. На контакт с нами он не шел, поэтому пришлось скрутить его, чтобы как-то образумить.Инспектор батальона патрульной полиции Жанибек Шакиров

Задержанный по дороге в отдел полиции попытался объяснить свое поведение.

По его словам, поругавшись с женой, он пришел ночевать к матери, но, увидев дома чужого человека, разозлился.

Как сообщили в ДП области, в отношении дебошира составлен административный протокол по ст. 73-2 КоАП РК "Побои".

Кроме того, проведенная экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии легкого опьянения.

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