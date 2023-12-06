Обматерил полицейского и напугал пенсионерку: пьяный павлодарец устроил дебош

В Павлодарской области мужчина обматерил полицейского и зашел в квартиру к незнакомой пенсионерки, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что в магазине мужчина ведет себя неадекватно. До прибытия полицейских мужчина ушел из магазина и направился к одиноко проживающей старушке.

Женщина сообщила, что к ней в дом зашел неизвестный пьяный мужчина, прошел в зал и уснул на диване. Участковый инспектор полиции разбудил мужчину, чтобы доставить его в больницу для освидетельствования.

"Однако мужчина стал вести себя агрессивно, отказывался выходить из дома пенсионерки и стал выражаться в адрес полицейского нецензурной бранью", – говорится в сообщении.

Находясь в больнице, 46-летний мужчина продолжил оказывать неповиновение, отказывался от освидетельствования, при этом, в грубой форме оскорблял представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей.

На видео присутствует нецензурная лексика!

За совершение мелкого хулиганства в магазине и оскорбление представителя власти в доме пенсионерки в отношении мужчины возбудили административные материалы по части 1 статьи 434 и части 1 статьи 667 КоАП РК, материалы рассмотрели в суде.

Постановлением суда мужчину арестовали на пять суток.

По факту оскорбление представителя власти в медицинском учреждении, в отношении мужчины начато досудебное расследование по части 2 статьи 378 УК РК. Избрана мера пресечения – обязательство о явке.

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