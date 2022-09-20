В Петропавловске в антисанитарных условиях разливали суррогатный алкоголь

В Петропавловске ликвидировали подпольный цех по производству алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz.

Как информировали в Агентстве по финансовому мониторингу, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ликвидировано складское помещение на территории промышленной зоны Петропавловска, в котором в антисанитарных условиях был организован розлив суррогатного алкоголя в пластиковые пятилитровые емкости для дальнейшей их реализации через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области.

В ходе осмотра помещения изъят спирт и спиртосодержащая жидкость в пластиковых емкостях в объеме более 16 тыс. литров, а также приспособления для розлива в пластиковую тару. Агентство по финансовому мониторингу

По данному факту проводится досудебное расследование.

15 сентября подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Усть-Каменогорске.